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إصدار جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة تحت 17 عاما لأندية الدرجات

10/3/2023 2:31:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات دور الـ 32 لدوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات المرخصة لموسم 2023/2024.
وتقام مباريات دور الـ 32 وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتم التمديد لشوطين إضافيين مدة كل منها 15 دقيقة، وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية لحسم النتيجة، على أن تشارك الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي في المرحلة الثانية من البطولة.
وتقام مباريات المرحلة الثانية من البطولة بمشاركة الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي بالإضافة إلى الفرق أصحاب المراكز من 7-12 في بطولة تحت 17 عاما لأندية النخبة، على أن تقام مباريات المرحلة الثانية بنظام الدوري من مرحلة واحدة.
وتتأهل الفرق أصحاب المراكز من 1-6 في مباريات المرحلة الثانية للمشاركة في دوري النخبة لموسم 2024/2025، والفرق الحاصلة على الترتيب من 7-10 تشارك في دوري الدرجات لموسم 2024/2025.
للاطلاع على جدول مباريات دور الـ 32 من دوري الناشئين ت 17 لأندية الدرجات (اضغط هنا )


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