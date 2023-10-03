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سيلانجور الماليزي يفسخ عقد يزن العرب

10/3/2023 2:31:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - أعلن نادي سيلانجور الماليزي الثلاثاء، عن إنهاء ارتباطه مع المدافع الأردني يزن العرب.

ونشر النادي بيانا عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، يؤكد من خلاله فسخ عقد العرب بشكل رسمي، بعد إجراء تأديبي اتخذه النادي بحقه.

جاء ذلك بعد أن قام المدافع الأردني مؤخرا بالاعتداء على حكم المباراة في إحدى مباريات كأس ماليزيا الأسبوع الماضي.

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