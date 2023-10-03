سيلانجور الماليزي يفسخ عقد يزن العرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
أعلن نادي سيلانجور الماليزي الثلاثاء، عن إنهاء ارتباطه مع المدافع الأردني يزن العرب.
ونشر النادي بيانا عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، يؤكد من خلاله فسخ عقد العرب بشكل رسمي، بعد إجراء تأديبي اتخذه النادي بحقه.
جاء ذلك بعد أن قام المدافع الأردني مؤخرا بالاعتداء على حكم المباراة في إحدى مباريات كأس ماليزيا الأسبوع الماضي.
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