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فيديو لأول هدف يسجله رونالدو في دوري أبطال آسيا

10/3/2023 2:31:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو، أول أهدافه في بطولة دوري أبطال آسيا، لصالح النصر السعودي في مباراته أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي، يوم الإثنين.
وسجل رونالدو هدف التعادل للنصر بتسديدة متقنة في الدقيقة 66 من عمر المباراة، محرزا أول أهدافه في المسابقة القارية.

واستطاع النصر إنهاء المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، بنتيجة 3-1.

وهذه البطولة هي ثالث مسابقة يسجل فيها رونالدو مع النصر، بعد الدوري السعودي، والبطولة العربية، في حين أنه عجز عن التهديف في كأسي السوبر السعودي وكأس الملك في الموسم الفائت.

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