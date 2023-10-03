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استبعاد الحكمين المسؤولين بعد لقاء ليفربول وتوتنهام

10/3/2023 2:31:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لن يشارك الحكمان المسؤولان عن الخطأ الذي حرم ليفربول من هدف صحيح في خسارته، السبت الماضي، 2-1 أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في إدارة أي مباريات في الجولة المقبلة من البطولة مطلع الأسبوع القادم.

وأقرت لجنة الحكام بصحة هدف لويس دياز وخطأ مسؤولي حكم الفيديو المساعد في عدم احتساب الهدف لفريق ليفربول.

وأعلنت لجنة الحكام الأحد الماضي استبعاد المسؤولين دارين إنغلاند ودان كوك من إدارة مبارياتهما يومي الأحد والاثنين الماضيين عقب الجدل الذي سببه إلغاء الهدف كما لم تتضمن قائمة مسؤولي مباريات الجولة المقبلة اسميهما أيضا.

وأصدر ليفربول بيانا يوم الأحد قال فيه إنه من الواضح أن قواعد اللعبة لم تطبق بشكل صحيح وهو ما قوض النزاهة الرياضية. وأضاف أنه سيبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع المشكلة.

وفي المقابل، اختير سايمون هوبر حكم الساحة في مباراة ليفربول والحكم الرابع مايكل أوليفر للمشاركة في إدارة مباريات الجولة القادمة.

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