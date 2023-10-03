استبعاد الحكمين المسؤولين بعد لقاء ليفربول وتوتنهام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لن يشارك الحكمان المسؤولان عن الخطأ الذي حرم ليفربول من هدف صحيح في خسارته، السبت الماضي، 2-1 أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في إدارة أي مباريات في الجولة المقبلة من البطولة مطلع الأسبوع القادم.
وأقرت لجنة الحكام بصحة هدف لويس دياز وخطأ مسؤولي حكم الفيديو المساعد في عدم احتساب الهدف لفريق ليفربول.
وأعلنت لجنة الحكام الأحد الماضي استبعاد المسؤولين دارين إنغلاند ودان كوك من إدارة مبارياتهما يومي الأحد والاثنين الماضيين عقب الجدل الذي سببه إلغاء الهدف كما لم تتضمن قائمة مسؤولي مباريات الجولة المقبلة اسميهما أيضا.
وأصدر ليفربول بيانا يوم الأحد قال فيه إنه من الواضح أن قواعد اللعبة لم تطبق بشكل صحيح وهو ما قوض النزاهة الرياضية. وأضاف أنه سيبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع المشكلة.
وفي المقابل، اختير سايمون هوبر حكم الساحة في مباراة ليفربول والحكم الرابع مايكل أوليفر للمشاركة في إدارة مباريات الجولة القادمة.
MENAFN03102023000072011014ID1107182021
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.