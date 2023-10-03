تأجيل لقاءات الجولة السابعة من دوري المحترفين

تأجيل لقاءات الجولة السابعة من دوري المحترفين
التاريخ
10/3/2023 2:31:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر الاتحاد الأردني تأجيل لقاءات الجولة السابعة من دوري أندية المحترفين لكرة القدم، وذلك لمنح المنتخب الوطني فرصة التحضير لبطولة الأردن الدولية التي تقام يومي 13و17 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي بمشاركة منتخبات الأردن والعراق وقطر وإيران.
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