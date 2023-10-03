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هنا الزاهد: شهر العسل هو أسوأ فترة في حياتي

10/3/2023 2:31:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحدثت الفنانة المصرية هنا الزاهد، عن علاقتها بزوجها الفنان أحمد فهمي، وعلى وجه التحديد فترة شهر العسل، واصفة هذه الفترة بالأسوأ في حياتها بسبب مرضها.
وفي التفاصيل، كشفت هنا خلال لقائها في برنامج "الحكاية"، ما حدث معها خلال شهر العسل وقالت: "شهر العسل كان أوحش حاجة حصلتلي في حياتي، كنت تعبانة ووصل وزني 47 كيلو جرام، "مرارتي اتفقعت" كان في حصوات في المرارة وتعبت جداً".

وأضافت هنا: "أول يومين كانوا تمام تالت يوم بدأت أتعب وشي يحمر وأسخن افتكرت إن جالي تسمم، طلع إن مرارتي فيها حصوات كتيرة وكان المفروض تتشال وجالي التهاب في بطني كله قالوا اقطعوا إجازتكوا وأرجعوا بلدكوا، لحد ما تبقى كويسة وكنا وقتها في سنغافورة وقعدت شهر آكل مسلوق وبعدها أعمل عملية".

وخلال اللقاء اعترفت هنا الزاهد أنها تتأثر بالشائعات التي تظهر بين الحين والآخر حول علاقتها بزوجها، الفنان أحمد فهمي، لكنها ليست من الشخصيات التي ترد على الشائعات، وتفضل أن يتكلم الناس عن أعمالها. -وكالات

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