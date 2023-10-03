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زوج نانسي عجرم بريء من دماء الشاب السوري الذي قتله

10/3/2023 2:31:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



برأ القضاء اللبناني نهائياً، الإثنين، فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، في قضية قتله عام 2020 رجلا تسلل ملثماً إلى منزله في منطقة كسروان شمال بيروت بهدف السرقة، وهدد بقتله وعائلته.
واعتبر القرار أن فعل الهاشم يُصنّف في إطار "الدفاع المشروع عن النفس"، بحسب ما أفاد وكيله وكالة فرانس برس.

وأوضح مصدر قضائي أن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة أصدرت قراراً صادقت فيه على قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بمنع المحاكمة عن فادي الهاشم في قضية قتل أحمد موسى.

وشرح وكيل الهاشم المحامي غابي جرمانوس أن "قرار الهيئة الاتهامية الذي صادقت عليه محكمة التمييز يثبت ان شروط الدفاع المشروع متوافرة في قضية فادي الهاشم".

وأضاف: "هذا يعني ببساطة أن القرار اعتبر أن الهاشم مارس حق الدفاع عن نفسه وعن عائلته في ضوء الظروف التي كان موجوداً فيها والثابتة بموجب تقارير علمية، من دخول السارق ليلاً وهو يحمل سلاحاً وتهديده الهاشم بإيذاء عائلته، وهذه الظروف كلها تتيح توصيف فعل الهاشم بأنه فعل دفاع عن النفس"، مشيراً إلى وجود "توازن بين رد فعله والخطر الذي تسبب به السارق".

وأشار إلى أن "هذا القرار أعطى التوصيف الصحيح للدفاع المشروع عن النفس في حالات مماثلة وبات تالياً في إمكان أي شخص أن يدافع عن نفسه من دون أن يخشى صدور أي حكم قضائي بحقه بشرط التناسب بين الفعل الضار بالشخص وردة فعله المتمثلة في الدفاع عن نفسه".

وكان موسى قد تسلل إلى فيلا الفنانة عجرم في نيو سهيلة على بعد حوالي 20 كيلومترا شمالي بيروت ليل الرابع إلى الخامس من يناير 2020، وهو ملثم ومسلح بمسدس.

ووصل موسى الى غرفة نوم طفلات الهاشم الثلاث، وهدده بقتله وقتل عائلته إن لم يرشده إلى خزنة الأموال والمجوهرات، فسارع الهاشم إلى إحضار مسدسه وأطلق النار على المهاجم وأرداه بـ18 طلقا ناريا. -وكالات

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