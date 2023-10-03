توم هانكس يحذر من استخدام صور مزيفة له بواسطة الذكاء الاصطناعي في إعلانات دعائية

تحدث هانكس في السابق عن مخاوفه بشأن الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Alghad Newspaper) BBC



Getty Images

حذر الممثل الأمريكي توم هانكس من أن إعلان، تظهر فيه صورته، هي في الحقيقية إعلان مزيف يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وكتب الممثل على إنستغرام: "هناك مقطع فيديو يروج لبعض خطط طب الأسنان ويستخدام نسخة ذكاء اصطناعي مني".

وأضاف: لكن "ليس لي أي علاقة بالأمر".

وكان هانكس قد تحدث سابقا عن التحدي الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على المجال الفني، وكانت هذه القضية محورية في الإضرابات الأخيرة التي نفذها ممثلون وكتاب بارزون في هوليوود.

ومع تزايد قوة وتطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، تزايدت المخاوف بشأن قدرتها على إنشاء نسخ أكثر واقعية لأشخاص حقيقيين - وهو ما يسمى أحيانا الـ"ديب فيك" أو ما يترجم للعربية بـ"نسخ التزييف العميق"، وهو بالعادة مقطع فيديو مزيف لشخصية مشهورة أو غير مشهورة تتفوه بكلام على غير عادتها، واستخدمت في الإنتخابات الأميريكية والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها.

وقد استخدمت نسخ مشابهة لعدد من المشاهير - بما في ذلك الخبير المالي للمستهلك، مارتن لويس - في عمليات "التزييف العميق"، والتي غالبا ما تُستخدم لخداع الناس.

ودفع استخدام تقنية التزييف العميق في المواد الإباحية، والذي يستخدم أحيانا كشكل من أشكال الانتقام، الحكومة إلى تشديد القانون في إنجلترا وويلز لتسهيل ملاحقة الجناة.

كما تؤدي الصور ومقاطع الفيديو المزيفة التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي للسياسيين إلى تفاقم مشكلة المعلومات المضللة عبر الإنترنت. ومن بين المستهدفين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والزعيم الحالي لأوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.

وفي سبتمبر/ أيلول، أعلنت شركة غوغل أنها ستطلب من أي إعلانات سياسية يتم عرضها على منصتها، الكشف عما إذا كانت قد تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويمكن أيضا استخدام برامج معالجة الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي بطرق غير مثيرة للجدل - على سبيل المثال، الحفلات الموسيقية الافتراضية الرائدة التي تضم فرقة آبا الغنائية.



الذكاء الاصطناعي ..صدمة في إسبانيا بسبب صور عارية مزيفة لفتيات قاصرات

تطبيق الدردشة "تشات جي بي تي" أصبح قادرا على تصفّح الإنترنت وإطلاع مستخدميه على آخر المستجدات

صدمة في بلدة إسبانية بعد نشر صور فتياتها عاريات باستخدام الذكاء الاصطناعي إيلون ماسك يؤكد وجود "إجماع ساحق" على إخضاع الذكاء الاصطناعي للقانون

إن إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لنشر وترويج الحياة المهنية لفناني الأداء كانت أحد الأشياء التي ناقشها هانكس عندما ظهر في برنامج آدم بوكستون في مايو/ آيار.

وقال "لقد توقعنا أن هذا سيحدثا، وتوقعنا أيضا أن تُحول أصفار وواحدات لغات البرمجة داخل جهاز الكمبيوتر إلى وجوه وشخصيات. وقد تضاعف الأمر مليار مرة منذ ذلك الحين ونحن نراه الآن في كل مكان".

وأضاف "يمكن لأي شخص الآن إعادة رسم وتشكيل نفسه في أي عمر كان عن طريق الذكاء الاصطناعي أو تقنية التزييف العميق. يمكن أن تصدمني حافلة غدا وينتهي كل شئ بالنسبة لي، لكن العروض التي صوري وشخصيتي يمكن أن تستمر وتستمر وتستمر."

وساعدت المخاوف من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل نجوم وممثلي السينما في إثارة موجة من الإضرابات عطلت هوليوود، حيث تأثرت مسلسلات مثل سترينجر ثينغز وذا لاست أوف أس.

وتوصلت رابطة الكتاب الأمريكية التي تمثل كتاب السيناريو، مؤخرا إلى اتفاق مبدئي مع رؤساء الاستوديوهات لإنهاء إضرابهم.

ومع ذلك، فإن نزاعا منفصلاً يتعلق بالممثلين - والذي يكون مدفوعا جزئيا أيضا بالمخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي مما يؤدي إلى عدد أقل من وظائف التمثيل - لا يزال دون حل.