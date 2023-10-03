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بسبب البق الفرنسي.. المغرب يُفعل نظام اليقظة الصحية

10/3/2023 2:31:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فرضت إدارة ميناء طنجة المتوسط شمالي المغرب، الإثنين، إجراءات صارمة للتحقق من اليقظة الصحية والبيئية بعد اكتشاف شبهة وجود حشرات "البق" على متن باخرة للمسافرين قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي.
وفي هذا السياق، تم تفعيل بروتوكول صحي صارم يشمل عمليات تعقيم وتنظيف شاملة للباخرة وحمولتها قبل استقبال المسافرين والعربات على متنها.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود مكافحة انتشار حشرة "البق"، التي تشهدها بعض المدن الكبرى في فرنسا حاليًا في الأماكن العامة ووسائل النقل.

اجتماع الحكومة الفرنسية
أعلنت الحكومة الفرنسية عزمها مناقشة قضية انتشار حشرة بق الفراش وسبل مواجهتها في البلاد خلال الأسبوع المقبل.

وبعد طلب من بلدية باريس، تعهدت الحكومة بزيادة جهودها لمكافحة انتشار هذه الحشرة.

وسيتم عقد اجتماع في الأسبوع المقبل لمناقشة الإجراءات الوقائية مع مقدمي خدمات النقل، بهدف تعزيز حماية المسافرين وضمان سلامتهم قبل استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية في أقل من عام.

وأعلن وزير النقل، كليمان بون، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنه سيجمع مشغلي وسائل النقل لمناقشة الإجراءات المتخذة وزيادة الجهود في خدمة المسافرين وضمان سلامتهم.

ما هو بق الفراش؟
بق الفراش هو نوع من الحشرات الصغيرة والضارة التي تعيش بشكل رئيسي في فراش النوم والمفروشات والأماكن المظلمة والمشمسة في المنازل والفنادق. تتغذى بق الفراش على دم الإنسان والحيوانات الأليفة، وهي تنشط ليلاً عندما تكون الضحية نائمة وتلتصق بجلدها لسحب الدم.

تعتبر لدغات بق الفراش مؤلمة وتترك آثار حكة وتورم.

بسبب قدرتها على الانتقال بسرعة وتكاثرها السريع، يمكن أن تسبب بق الفراش مشكلة كبيرة في الأماكن التي تنمو فيها.

يتطلب التخلص منها غالباً القيام بعمليات مكافحة حشرات محترفة والنظافة الشخصية والبيئية الجيدة لمنع عودتها.

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