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أعذار مزيفة تضاعف الخطأ لتنهي علاقات إنسانية

10/3/2023 2:31:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة






عمان- آلاف الأعذار قد لا تكون كافية للأسف من الآخرين عند الإساءة لهم، بل ما قد يزيد من صعوبة الموقف وزيادة الفجوة بين الطرفين، عندما يكون "العذر أقبح من الذنب ذاته" أو تكون "الأعذار مزيفة"، ليكون البعد في هذه الحال أسلم.
العلاقات الإنسانية، على اختلاف درجاتها، معقدة بكل تفاصيلها، ويحيطها الغموض في الكثير من الأحيان، وهو ما يسبب الكثير من المشاكل أحيانا، لاختلاف البشر وثقافاتهم وطريقة تفكيرهم، والحدود التي يضعونها لهم، عدا عن كيفية استقبالهم لردود أفعال من حولهم، والتي كذلك تصطدم بـ"الخبرات المتراكمة للفرد"، لذلك يبحث الناس عن الأعذار التي يمكن أن ترمم أي علاقة تعرضت "للخدش"، ولكن تكمن المشكلة إن كان هذا العذر "أقبح من الذنب"، كما يقال.
عدم الاعتراف بالخطأ، ومحاولة التملص من الأخطاء التي يرتكبها الفرد تجاه الآخرين، يحتمان على المخطئ أن يقدم أعذاره بدلا من قول الحقيقة أو الاعتذار بشكل مباشر، لتكون جملة "أنا آسف لقد أخطأت"، كفيلة بمسح تراكمات العتب وسوء الظن والحزن من مواقف البعض، بيد أن ما يقوم به الكثيرون اليوم هو تقديم العذر دون واقعية وبعيدا عن الحقيقة، والتي عادة ما تكون غير مقبولة، بل وأشد إيلاما من الذنب نفسه.
مي مسعود، تتحدث عن تجربتها في ذلك، فقد تعرضت من إحدى صديقاتها لموقف ما تزال آثاره السلبية تمنعها من عودة العلاقة الطبيعية بينهما إلى الآن، كونها ترى أن ما قدمته من أعذار كان أكثر صعوبة، وزاد من تعقيد الأمور بينهما، خاصة وأنها كانت بحاجة صديقتها إلى جانبها في أصعب الأيام التي مرت بها "بوفاة والدها"، ليكون عذر صديقتها أنها "مشغولة بتسليم مشروع بتلك الفترة".
وتستذكر مسعود ما بينهما من علاقة طويلة وممتدة وذكريات كثيرة، فبدورها كانت الوحيدة التي تقف بجانبها تاركة جميع مسؤولياتها لتقوم بدورها كصديقة، لكن وفي موقف جلل، كما وصفته مسعود، لم تجد هذه الصديقة وكان حضورها "عابراً ومتأخراً"، وأقل تعاطفا، في حين أن الصداقة تحتم عليها في مواقف معينة أن تكون أكثر قرباً منها لتأكيد مفهوم الصداقة.
لذا، تقول مسعود إنها كانت ستكون أكثر تفهماً وأقل غضباً لو وجدت من صديقتها سبباً مقنعاً أو حتى "اعترافا يتبعه اعتذار حقيقي ممزوج بالندم على الخطأ"، لفتح باب التسامح بينهما وعودة العلاقات كما كانت، ولكن ردة فعل صديقتها والهجوم والاعتذار بكلمة "مشغولة"، كانت سبباً في زيادة العلاقة سوءا وانقطاعاً على المدى البعيد.
هذا الموقف الذي حدث مع مسعود يتكرر بأشكال وأنماط مختلفة مع أفراد مختلفين في حياة كل إنسان، كتبرير الزوج في تقصير ما، فيكون عذره أكبر من ذنبه، أو حتى في العلاقات بين الوالدين مع الأبناء، أو العلاقات العاطفية والأصدقاء، وبدلا من الاعتراف بالخطأ، يبحث البعض عن حجج تبرر أفعالهم، قد تكون أشد سوءا عن الفعل المرتكب، لينطبق المثل "عذر أقبح من ذنب".
ومن جهته، يبين اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، أن الاعتذار هو سيد الموقف ويحد من أي ألم يمكن أن يشعر به الشخص الذي يتعرض للإساءة، ويتساءل "لماذا لا يتوقف الفرد على كلمة أخطأت وآسف فقط؟"، ويتبعها بتبرير منطقي وحقيقي على ما أخطأ، حتى لا تكبر تلك الفجوة بينه وبين الشخص المقابل.
ويوضح خزاعي "أن آفة الاعتذار هي الأعذار، وآفة الأسف هي التبريرات"، فمن اعترف بذنبه واعتذر، فإنه أفضل الإجراءات عند أي خصام أو نزاع بين طرفين، وخصوصا إن كان أسفاً حقيقياً، وعدم الإقدام عليه مرة أخرى، ما يعني أنه على الفرد أن يعتذر بشكل واضح وعدم اللجوء لتبريرات تخفف من الفعل الخاطئ، التي قد يرافقها الإنكار عن الخطأ من باب "التبرير"، وأن الاعتذار الحقيقي كفيل بالقبول والصفح لأي خطأ، خاصة أن الاعتذار يحتاج إلى شجاعة وليس كل شخص قادر عليه.
وفي السياق ذاته، يقول اختصاصي علم النفس التربوي الدكتور موسى مطارنة "إن الاعتراف بالذنب أو التقصير والاعتذار عنه يجعل الفرد المخطئ يعيش بسلام بأنه قدم اعتذاره بشكل واضح، ويعطي للطرف الآخر حقه، ويترك له حرية اختيار المسامحة والعفو أو الابتعاد، وهذا يعني أن النفس للطرفين أخذت حقها من المصافحة والاعتذار كذلك".
كما يؤكد مطارنة أنه بمجرد أن يعتذر الفرد عن خطئه، فهو يسامح نفسه ويزيل عنها ما علق بها من أثر الذنب وحِمله، أما من يبرر خطأه محاولا تخفيف الخطأ، فإنه بذلك يعزز من شعور الذنب وتفاقم المشكلة، على عكس ذلك عندما يعتذر فإنه يشعر بقمة السعادة والطمأنينة، فالاعتذار ينبع من شخص نبيل وشجاع وقادر على الاعتراف بما أخطأ به.
ووفق مطارنة، فإنه مهما كان الخطأ كبيرا، فإن الاعتذار كفيل بالتخفيف من شدته وحدة المواقف التي حدثت بين الأصدقاء أو الأقارب وأفراد الأسرة الواحدة، ويعبر الأسف إلى قلوب الآخرين الذي قد ينهي أي خلاف فيما بينهم.
ويعتقد مطارنة أن العلاقات الإنسانية بسيطة، وعلينا دائماً أن نضع أنفسنا مكان الآخرين، لنعلم مدى مشاعر الآخرين وحدودهم في التعامل، وأن كثرة التفكير في التفاصل والتعقيد، كما في وضع مبررات للدفاع عن الذات، تجعل الفعل أكبر والمشكلة أعمق، وأن كلمة "آسف" الحقيقية تفي بالغرض بالكثير من المواقف، وتحفظ الود وترمم العلاقات.

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