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عالمان يفوزان بجائزة نوبل للطب بفضل لقاحات مضادة لـكورونا

10/3/2023 2:31:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



منحت جائزة "نوبل" في علم وظائف الأعضاء أو الطب للعام الحالي إلى كاتالين كاريكو ودرو وايزمان لعملهما على لقاحات "mRNA" التي شكلت أداة حاسمة في الحد من انتشار فيروس "كورونا".
وأعلنت لجنة جائزة "نوبل"، عن هذا التكريم المرموق، والذي يعد ذروة الإنجاز العلمي، في السويد أول من أمس، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان. عربية".
وأشادت اللجنة بـ"النتائج الرائدة" التي توصل إليها العالمان، مشيرة إلى أنها "غيرت فهمنا لكيفية تفاعل mRNA مع نظام المناعة لدينا بشكل أساسي".
وأفادت اللجنة، بأن كاريكو ووايزمان نشرا نتائجهما بورقة بحثية في العام 2005، ولم تحظ باهتمام كبير آنذاك، لكنها وضعت لاحقا الأساس لتطورات بالغة الأهمية خدمت البشرية خلال جائحة "كورونا". وأضافت اللجنة في بيان لها، أن الفائزين ساهما في تطور اللقاحات بمعدل غير مسبوق في خضم واحدة من أكبر التهديدات لصحة الإنسان في العصر الحديث".
ويعمل كل من كاريكو، وهي عالمة أميركية مجرية في مجال الكيمياء الحيوية، ووايزمان، وهو طبيب أميركي، كأستاذين في جامعة "بنسلفانيا".
وأصبحا يعملان بشكل أساسي لشركة "فايزر" وشريكتها "بيو إن تك"، إضافة إلى "مودرنا"، لاستخدام نهج جديد لإنتاج لقاحات تستخدم الحمض النووي الريبي المرسال، أو "mRNA".
وفتحت هذه التكنولوجيا الثورية فصلا جديدا في مجال الطب.
ومن الممكن تسخيرها لتطوير لقاحات ضد أمراض أخرى مثل الملاريا، والفيروس المخلوي التنفسي، وفيروس نقص المناعة البشرية. كما أنها تقدم نهجا جديدا في التعامل مع أمراض مثل السرطان، مع إمكانية التوصل إلى لقاحات مخصصة.
وغالبا ما يقارن الباحثون الحمض النووي بكتاب وصفات ضخم يحتوي على جميع تعليمات الحياة.
والحمض النووي الريبي المرسال عبارة عن شريط فردي مؤقت من الشفرة الوراثية التي يمكن للخلايا "قراءتها" واستخدامها لصنع بروتين معين.
وفي حالة لقاحات "mRNA"، تستخدم الشفرة الوراثية المؤقتة لإخبار الخلايا بصنع ما يشبه قطعة من الفيروس، وبالتالي ينتج الجسم أجساما مضادة وخلايا نظام مناعي خاصة استجابة لذلك.
وعلى عكس اللقاحات الأخرى، لا يحقن المتلقي بفيروسٍ حي، أو مضعف، وليس هناك حاجة لذلك في أي وقت.
والتسلسل الجيني هو الأمر الوحيد المطلوب، ولا يحتاج صناع اللقاحات حتى إلى الفيروس ذاته. وأفادت لجنة "نوبل" بأنّ "المرونة والسرعة المذهلتين التي يمكن بها تطوير لقاحات mRNA تمهد الطريق لاستخدام المنصة الجديدة أيضا من أجل لقاحات ضد الأمراض المعدية الأخرى"، ومن ثم أشارت، إلى إمكانية استخدام التكنولوجيا أيضا "لتوصيل البروتينات العلاجية لعلاج بعض أنواع السرطان".
وأشاد نائب الرئيس التنفيذي لكلية الطب بجامعة "بنسلفانيا"، جي لاري جيمسون، بعمل العالمين، مشيرا إلى أنه "غير العالم".
الطريق إلى "نوبل"
وبدأت كاريكو، البالغة من العمر 68 عامًا، حياتها المهنية بالمجر في السبعينيات، عندما كانت أبحاث "mRNA" ما تزال جديدة.
وغادرت البلاد مع وزوجها وابنتها الصغيرة متجهةً إلى الولايات المتحدة، بعد أن تلقت دعوة من جامعة "تمبل" في مدينة فيلادلفيا الأميركية.
وقالت كاريكو لصحيفة "ذا غارديان": "إنها وزوجها باعا سيارتهما، ووضعا المال، أي ما يعادل حوالي 1،200 دولار، في دمية دب ابنتهما للمحافظة عليه".
وواصلت العالمة أبحاثها في جامعة "تمبل" قبل الالتحاق بكلية الطب بجامعة بنسلفانيا.
ولكن بحلول ذلك الوقت، بدأت الإثارة الأولية التي أحاطت بأبحاث "mRNA" بالتلاشي.
وتحول الأمل إلى شك، إذ اعتبرت فكرة كاريكو، بشأن إمكانية استخدام "mRNA" لمكافحة المرض، متطرفة للغاية، وكانت فكرة تمويلها تعد مخاطرة مالية.
وتقدمت كاريكو بطلب للحصول على منحة تلو الأخرى، ولكن أدت سلسلة من حالات الرفض إلى خفض رتبتها من منصبها في جامعة "بنسلفانيا" خلال العام 1995، كما شخصت العالمة بالسرطان في الوقت ذاته.
وقالت كاريكو لـCNN، في كانون الأول (ديسمبر) العام 2020: "كان الأمر صعبا لعدم تصديق الأشخاص أن الحمض النووي الريبي المرسال، يمكن أن يكون علاجاً".
وبالتعاون مع زميلها، درو وايزمان، في جامعة "بنسلفانيا"، طورت العالمة طريقة تنطوي على تغيير مكون واحد في الحمض النووي الريبي (RNA) للتقليل من خاصيته المناعية.
وأشارت كاريكو إلى إمكانية استخدامه لأنواع مختلفة من العلاجات".
والتقت كاريكو بوايزمان بالصدفة في أواخر التسعينيات أثناء طباعة الأوراق البحثية.
وفي العام 2005، نشر الثنائي اكتشافهما الرئيسي بشأن إمكانية تعديل الحمض النووي الريبوزي المرسال وإيصاله بشكل فعال إلى الجسم لتنشيط جهاز المناعة الوقائي في الجسم.
وقال وايزمان لـCNN: "إن تقنيتهما أكثر كفاءة بكثير من الطرق التقليدية لإنتاج اللقاحات، وأوضح: "عندما أطلق الصينيون تسلسل فيروس SARS-CoV-2، بدأنا عملية صنع الحمض النووي الريبوزي في اليوم التالي. وبعد بضعة أسابيع، كنا نحقن الحيوانات باللقاح".
وفي ذلك الوقت، لم تتفاجأ كاريكو على الإطلاق بالنتائج الناجحة للتجارب التي أجرتها كل من "فايزر" و"موديرنا"، وقالت: "توقعت أن ينجح الأمر لأننا قمنا بما يكفي من التجارب بالفعل".

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