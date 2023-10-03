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في المشكلات الزوجية.. كيف تنذر تدخلات ونصيحة الأصدقاء بانهيار العلاقة؟

10/3/2023 2:31:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ربى الرياحي






عمان- علاقات تنهار وترسم خريطة نهايتها الطلاق، تدخلات غير مبررة أو واعية وأخرى تبقى تقاوم من أجل الحفاظ على الأسرة وسط حالة من التخبط والقلق باستمرارية العلاقة أو كتابة نهايتها.
الاستماع لنصائح الأصدقاء في المشكلات الزوجية، وتحديدا أولئك الذين لم يسبق لهم الزواج أو حتى كانت تجاربهم فاشلة ويعتقدون أنهم مدركون لكل شيء ولديهم الحلول؛ خطر حقيقي ينذر بانهيار العلاقة الزوجية وإصابتها بشروخ يصعب أحيانا ترميمها، كما قد تتسبب النصيحة غير الواعية من قبل الأصدقاء بتعقيد الأمور أكثر وصولا إلى الطلاق الذي تنتهي معه أي فرصة للصلح.
وازدادت حالات الطلاق، مؤخرا، وامتلأت أروقة المحاكم بتلك القضايا، إضافة إلى انهيار الكثير من العلاقات رغم احتفاظها بالشكل الخارجي للعائلة المتماسكة، وعلى قائمة المشكلات تلك أسباب عديدة، كإدمان التكنولوجيا والضغوطات المادية الخانقة والتدخل المفرط من قبل الأهل، إضافة إلى الصداقات السيئة وأثرها السلبي في تدمير البيوت وتشتت الأسر.
ما يحدث من مشكلات هو أمر طبيعي إن بقيت ضمن نطاق المعقول، وأن يعرف الزوجان كيف يحتويان بعضهما بعضا في أوقات الخلاف وأن يكون الاحترام متبادلا بينهما ولغة الحوار حاضرة في كل المواقف وأن يدركا أن رباط الزوجية أقوى من أي علاقة أخرى.
عماد (40 عاما)، يبين أن شعوره بالندم يكاد أن يقتله، وخاصة بعد أن كان السبب في ضياع أسرته وتشتيتها. يقول "8 سنوات من العشرة ووجود طفلين وحب كبير"، كل ذلك لم يكن كافيا لبقاء البيت صامدا في وجه المشكلات المستمرة بينه وبين زوجته. ويلفت إلى أنه أخطأ في حق نفسه وحق بيته عندما ألغى كل الحدود مع صديقه وأشركه في خصوصياته، فهو لم يخف من الحديث معه عن مشاكله مع زوجته لثقته به ولأنه كان يرى فيه المرشد والأخ الناصح، لكن الوجه الحقيقي للأشخاص ليس بالضرورة هو ما نراه منهم.
أما القاعدة التي تعلمها بعد مروره بتجربة صعبة كهذه، فمضمونها أنه ليس الجميع يتمنى له الخير. عماد، وبسبب نصائح صديقه له، كان قاسيا على زوجته، يتعمد مخالفتها في كل ما تقوله أو تطلبه وفرض شخصيته بالقوة، إضافة إلى أنه كان يمنعها من التعبير عن رأيها ومناقشته في أي موضوع يخصهما حتى اسودت الحياة في عينيها ولم يعد أمامها خيار سوى الطلاق.
وترى خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم، أن من الجيد المحافظة على خصوصية مشاكلك الزوجية، ومناقشة هذه المشاكل مع شريك حياتك بدلاً من نشرها للأصدقاء.
الثقة والاحترام المتبادلان في العلاقة الزوجية هما أمران مهمان للغاية، ويمكن أن يساعدا على حل المشاكل بشكل أفضل. وعند الحاجة إلى مساعدة أو نصائح، تدعو للتحدث مع مستشار زواج مؤهل أو مختص في العلاقات للمساعدة على تحسين الوضع.
بعض الأسباب التي يمكن أن تجعل النصائح سببا في هدم العلاقات الزوجية عندما لا تراعي مشاعر الأشخاص المعنيين، وتسبب إحباطا أو جرحا أو تقدم بشكل مهين، ما يؤدي إلى تدهور العلاقة.
كذلك، النصائح الزائدة قد تكون مرهقة ومزعجة بالنسبة للأشخاص إذا لم تبنَ على فهم عميق للمشكلة والظروف الفردية، كما أن التدخل غير المرغوب فيه قد يشعر الأشخاص بأن النصائح تمثل تدخلاً في حياتهم الشخصية.
لذا، ووفق إبراهيم، ينبغي أن تقدم النصائح بعناية، وأن تكون مبنية على فهم عميق للوضع وتوجيهها بحذر. قد تكون أفضل طريقة لمساعدة الأشخاص على حل مشاكلهم الزوجية من خلال تقديم الدعم والاستماع إليهم من دون محاولة فرض الرأي. وتلفت إبراهيم، إلى أن حل المشاكل الزوجية يحتاج الى جهد مشترك من قبل الزوجين، ويمكن تحسين العلاقة مع الشريك من خلال التواصل الجيد والحوار البناء، وفتح القنوات الإيجابية للتواصل والاستماع إلى مشاعر واحتياجات الشريك، والحفاظ على التوازن، وتحديد الأولويات والتركيز على تحقيقها.
الى ذلك، البحث عن مساعدة مهنية؛ في بعض الحالات، هنالك حاجة إلى مساعدة من متخصصين في علاج العلاقات لفهم المشاكل وتقديم الحلول المناسبة، والاحترام المتبادل.
وتنوه إبراهيم إلى أهمية أن تكون العلاقة مبنية على الاحترام المتبادل والتقدير، وتجنب السلوكيات المسيئة والتوجيه نحو التعامل بلطف والمحافظة على علاقتكما كصديقين، والتي تشكل أساسا قويا للعلاقة الزوجية.
في العلاقات والشركات، هنالك حاجة أساسية للاعتذار والصفح، كما تقول إبراهيم، والاعتراف بالخطأ والاستعداد للتصالح والمضي قدما في حل المشاكل الزوجية، ومن المهم أن تطغى روح التعاون والاحترام المتبادل لتحسين العلاقة.
ويشير الاستشاري النفسي الأسري الدكتور أحمد سريوي، كما ذكر في كتابه "أساسيات الزواج الناجح": "أسراركم في بئر مقفلة ومفتاحها نسخة واحدة معكم أنتم فقط، لستم أطفالا فقد تقبلكم المجتمع شابا وفتاة.. ما خاب من استشار ولكن بحذر وليس في كل شيء".
ومن هذا المنطلق، يبين أن للنصيحة أهلها، وبالأخص فيما يتعلق بالحياة الزوجية، لافتا الى أن هنالك من يعطون النصيحة بحسب تجاربهم الحياتية و"هنا المصيبة"، لأن النصيحة معتمدة على تشابه التجارب لا على صحة النصيحة ودقتها، كذلك فإن العاطفة هي سيدة الموقف، ومن الطبيعي أن تقف الأم في صف ابنتها أو ابنها وكذلك الأب، وقد يعينونهم على الخطأ وتتفاقم المشكلة بدلا من حلها.
ولذلك، فإن أفضل وسيلة لحل المشاكل الزوجية قبل اللجوء للأهل هي الأزواج أنفسهم من خلال اعترافهم بمكامن الخطأ ومحاولة تصحيحها، وإن لم تفلح المحاولات فاللجوء للمستشار الأسري هو الحل الأمثل والأفضل، وإحدى الدراسات بينت أن 38 % من أسباب الطلاق المبكر في السنة الأولى من الزواج تكون بسبب تدخل الأهل، وهذا يدل على مدى خطورة هذا الأمر.

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