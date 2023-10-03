الخدمة المدنية: رابط إلكتروني لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة

نشر ديوان الخدمة المدنية بالتشارك مع وزارة الثقافة رابطاً إلكترونياً لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في الوزارة (خازن، سائق صالون عمومي، مصور فوتوغرافي، مواسرجي تمديدات صحية). وبحسب الإعلان، فإن التدقيق متاح على الرابط اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

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