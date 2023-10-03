الخدمة المدنية: رابط إلكتروني لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة

الخدمة المدنية: رابط إلكتروني لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة
التاريخ
10/3/2023 2:31:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نشر ديوان الخدمة المدنية بالتشارك مع وزارة
الثقافة رابطاً إلكترونياً لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في
الوزارة (خازن، سائق صالون عمومي، مصور فوتوغرافي، مواسرجي تمديدات صحية).
وبحسب الإعلان، فإن التدقيق متاح على الرابط اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.
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