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تحويل القائمين على مزرعة الكريمة للقضاء

10/3/2023 2:31:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال متصرف لواء الأغوار الشمالية، علي الحوامدة، الثلاثاء، إن فريق استقصاء صحي من الدفاع المدني والصحة والزراعة، يفحص موقع المزرعة المجاورة للمدرسة التي تعرضت طالبات فيها لحالات ضيق في التنفس بعد استنشاق مادة الكبريت غير السامة.
وأضاف الحوامدة في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الأردنية، أنه جرى أخذ عينات من الهواء والتربة، والتحرز على كميات المبيد الحشري المستخدم في المزرعة ضمن إجراءات وقائية للسلامة العامة.
وأوضح أنه جرى تعليق الدوام اليوم في مدرستي الكريمة الثانوية وعمر بن الخطاب الأساسية القريبة من الموقع، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.
وأشار الحوامدة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين على المزرعة، وتحويلهم إلى القضاء.

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