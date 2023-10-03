تحويل القائمين على مزرعة الكريمة للقضاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال متصرف لواء الأغوار الشمالية، علي الحوامدة، الثلاثاء، إن فريق استقصاء صحي من الدفاع المدني والصحة والزراعة، يفحص موقع المزرعة المجاورة للمدرسة التي تعرضت طالبات فيها لحالات ضيق في التنفس بعد استنشاق مادة الكبريت غير السامة.
وأضاف الحوامدة في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الأردنية، أنه جرى أخذ عينات من الهواء والتربة، والتحرز على كميات المبيد الحشري المستخدم في المزرعة ضمن إجراءات وقائية للسلامة العامة.
وأوضح أنه جرى تعليق الدوام اليوم في مدرستي الكريمة الثانوية وعمر بن الخطاب الأساسية القريبة من الموقع، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.
وأشار الحوامدة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين على المزرعة، وتحويلهم إلى القضاء.
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