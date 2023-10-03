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إعفاء المباني التابعة لوزارة الصحة في عمان من رسوم التراخيص والغرامات

10/3/2023 2:31:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وافق مجلس أمانة عمان في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة أمين عمان بالإنابة محمد رسمي القيسي، على تجديد الاتفاقية مع نقابة المهندسين الأردنيين بخصوص جائزة الأمانة السنوية للمواصلات التي تهدف لتحفيز طلاب الهندسة للعمل على إيجاد حلول مبتكرة ودعم مشاريع الأمانة في مجال المواصلات.

وصادق المجلس على إعفاء المباني التابعة لوزارة الصحة (المستشفيات/ المراكز الصحية) من رسوم التراخيص وغرامات التجاوز على الارتدادات وغرامات بدل مواقف السيارات وذلك استناداً لأحكام المادة 11/م والمادة 20/ج من قانون الأمانة رقم 18 لسنة 2021 والمادة 3/ب من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28 لسنة 2006.

ووافق المجلس على توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة الأردنية في مجال الخدمة المجتمعية بتوفير فرص التطوع لطلبة الجامعة وتدريبهم وتنمية مهاراتهم من خلال برامج الأمانة التوعوية الموجهة للمجتمعات المحلية.

كما وافق في الجلسة وهي الحادية عشرة لعام 2023، على توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة عبدالحميد شومان بخصوص المشاركة في فعاليات ماراثون القراءة الرابع لعام 2023 ضمن اليوم الوطني للقراءة، وعلى توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوفير إطار عمل للتعاون المشترك لتشغيل إدارة المبنى المقام في حديقة راس العين "مركز قلب عمان" لتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب ومركز المعرفة وريادة الأعمال مع تعزيز التنمية المجتمعية .

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