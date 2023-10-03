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المسلماني: طلاب التوجيهي غير المقبولين بالجامعات مشتتين في ضل غياب أي حل للحكومة

10/3/2023 2:31:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




قال النائب السابق أمجد المسلماني بأن طلاب التوجيهي غير المقبولين بالجامعات اصبحوا مشتتين ولا يعلمون اين يتجهون في ضل غياب أي حل أو خطة حكومية لأستكمال مسيرتهم العلمية .
وأضاف المسلماني أن على الحكومة التنسيق والتعاون مع الجامعات الأردنية للخروج بحل يناسب أوضاع هؤلاء الطلاب ويساعدهم على استكمال مسيرتهم العلمية بدلا من التخلي عنهم في منتصف الطريق ودفعهم للسفر خارجاً بحثاً عن فرص أفضل حيث أن الأصل في الحكومة الحفاظ على مستقبل ابنائها من جهة والحفاظ على أموال الدولة وعدم المساهمة في خروجها من جهة أخرى .

واكد المسلماني على ان التعليم حق لكل مواطن وان عدم قبول هؤلاء الطلاب في الجامعات سيضيفهم تلقائيا الى صفوف البطاله دون أن تتوافر لهم أي مهارات تمكنهم من العمل وهذا يوجب وجود خطة حكومية للتعامل مع طلبة التوجيهي الغير مقبولين في الجامعات.

وفي نفس السياق أكد المسلماني على ضيق القدرة المالية لغالبية المواطنين وعدم استطاعتهم دفع نفقات الدراسة الخاصة أو الدراسة خارجاً مما يزيد من صعوبة القضية ويدفعها لتكون على سلم اولويات الخطط الحكومية القادمة .

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