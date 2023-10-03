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كوريا الجنوبية تستعد لإنهاء استهلاك لحوم الكلاب

10/3/2023 2:30:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تتسارع الجهود التشريعية في كوريا الجنوبية لإنهاء استهلاك لحوم الكلاب، وسط حالة نادرة من التوحد السياسي، بعد الدعم الصريح من المكتب الرئاسي لإنهاء هذه الممارسة المستمرة منذ قرون، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية الإثنين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
حيث أوضحت، نقلاً عن وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الدعوات لإنهاء هذه الممارسة ليست جديدة في كوريا الجنوبية، وذلك نظراً لأنه من غير المحظور ذبح أو أكل لحوم الكلاب بشكل صريح أو قانوني.

لكن الحملة المناهضة للحوم الكلاب حظيت باهتمام جديد في أواخر شهر أغسطس/آب الماضي، عندما قامت السيدة الأولى في كوريا الجنوبية، كيم كيون هي، بزيارة مفاجئة لمؤتمر صحفي لمجموعة مدنية تدعو إلى وضع حد لمثل هذه الممارسة.

كما قال حزب "سلطة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية إنه سيضغط من أجل مشروع قانون لمكافحة استهلاك لحوم الكلاب يحمل اسم السيدة الأولى. وفي استعراض نادر للوحدة، تعهد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي أيضاً بحل المشكلة بحلول نهاية عام 2024.

يشار إلى أن هناك أربعة مشاريع قوانين معلقة تدعو إلى حظر استهلاك لحوم الكلاب. ووقع العشرات من المشرعين من الحزبين الرئيسيين المتنافسين على قرارين يتعهدان بالقضاء على هذه الممارسة. ويدين المدافعون عن الحيوانات وحشية أكل أفضل صديق للإنسان، في حين يزعم آخرون أن هذا التقليد لا يختلف عن أكل لحم البقر أو لحم الخنزير.

يُذكر أن استطلاعاً للرأي أجرته مؤسسة جالوب العام الماضي أظهر أن 64% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق قالوا إنهم "ينظرون بشكل سلبي" إلى تناول لحوم الكلاب، وهو تناقض صارخ مقارنة بعام 2015، عندما قال 44% فقط إن لديهم وجهة نظر سلبية حول الممارسة. -عربي بوست

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