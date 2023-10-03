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الاحتلال يمنع 3 وزراء خارجية أوروبيين من دخول الضفة

10/3/2023 2:30:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول 3 وزراء خارجية أوروبيين إلى مناطق في الضفة الغربية المحتلة؛ بحجة إبداء تعاطفهم مع سكان المناطق المهددة بالاستيطان.
ونقل موقع "والا" العبري عن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وفق ترجمة وكالة "صفا" تأكيدهم منع خارجية الاحتلال الإسرائيلي دخول 3 وزراء خارجية أوروبيين للمناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995)، أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتُشكّل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة.
وأضاف الدبلوماسيون أن هذا الإجراء يعد تغيراً في السياسة الاسرائيلية تجاه الدول الأوروبية متهمين الاحتلال بأن القرار خلفيته أمنية.
وقال الموقع إن وزراء خارجية دول إيرلندا والنرويج وبريطانيا زاروا الكيان مؤخراً وطالبوا بزيارة عدة قرى فلسطينية في مناطق C، بيد أن خارجية الاحتلال أبلغتهم بحظر دخولهم لتلك المناطق لأسباب أمنية، حيث ادعت الخارجية باستحالة تأمين الحماية لهم داخل تلك المناطق".

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