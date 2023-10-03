كأس الاتحاد الاسيوي.. الوحدات يخسر أمام الكويت الكويتي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خسر نادي الوحدات، مساء الثلاثاء، مواجهته أمام مضيفه نادي الكويت الكويتي ضمن منافسات الجولة الثانية من ذهاب مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بنتيجة هدف مقابل هدفين لأصحاب الأرض.
وسجل للكويت طه الخنيسي (د42) و(د75 / ضربة جزاء) فيما سجل للوحدات مهند أبو طه (د52).
وتصدر الكويت المجموعة بـ 4 نقاط ، فيما بقي رصيد الوحدات عند 3 نقاط.
ويلتقي في وقت لاحق اليوم اهلي حلب السوري ( صفر نقطة) والكهرباء العراقي (1 نقطة) في لقاء سيقام في مكة المكرمة (ملعب الفريق السوري).
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