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عمان القدس 70كم معرض جديد للفنان هاني حوراني

10/3/2023 2:30:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يفتتح في جاليري بنك القاهرة عمان معرض "عمان - القدس 70كم" للفنان الأردني هاني حوراني، وذلك عند الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين، الموافق 16 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، ويستمر حتى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وقد جاء في كلمة الجاليري: "يسعدنا في جاليري بنك القاهرة عمان، أن نقدم في هذا المعرض، واحدا من جيل التأسيس في الحركة التشكيلية الأردنية للفنان هاني حوراني، الذي بدأ الرسم في وقت مبكر منذ الستينيات وتتلمذ على يدي فنانين كبار من الجيل الأول، مهنا الدرة وصالح ابو شندي وتوفيق السيد".
على أن هذه البداية الأولى، وفي جو من النشاط التشكيلي الذي أسس لمرحلة السبعينيات وقدم أسماء مهمة، كانت هي البداية الحقيقية للرسم في الأردن وتكرست بعودة العديد من طلاب الفن، الذين أصبحو لاحقا هم عماد الفن الأردني، وبعد عودتهم من أوروبا والبلاد العربية كالعراق ومصر، محملين بتيارات الرسم العربية وبأفكار وتقنيات رواد الفن العربي.
وصولا إلى تشكيل أول مؤسسة منظمة للعمل الفني الأردني، رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين والتي شكلها عدد كبير من هذا الجيل ومن سبقهم.
في هذا المعرض الذي يحمل اسم "المدينتين الأغلى على قلوب الأردنيين"، عمان والقدس، والقدس هنا بكل ما تحمله من معاني القداسة الإسلامية والمسيحية بلغتها وقلبها العربي الضارب في التاريخ رغم محاولات إلغاء هذا التاريخ، وإلغاء الوصاية الهاشمية المعترف بها عالميا، إلا أنها ستبقى الأغلى على قلوب الأردنيين قيادة وشعبا وفي ضمير الأمتين العربية والإسلامية.
"عمان– القدس 70 كم" هو العنوان لمعرضنا الذي قدم فيه الفنان مزجا جميلا بين فني الرسم والفوتوغراف، يحتل الآن هذا الاتجاه مكانة كبيرة، في بيناليات العالم ومعارضه على امتداد الكرة الأرضية.
كرس الحوراني لوحاته في المعرض للمدينتين الأقرب إلى قلبه، عمان والقدس، التي تفصل بينهما مسافة لا تتعدى السبعين كم حتى العام 1967. وهو مزيج بين الفوتوغراف والرسم في تجربة تميز فيها الفنان وقدمها في أكثر من معرض.
ينتمي الفنان هاني حوراني، إلى جيل الستينيات من فناني الأردن، وكان أحد مؤسسي ندوة الرسم والنحت الأردنية، العام 1962. وأقام خلال السنوات 1964 و1967 و1968 ثلاثة معارض شخصية، قبل أن يتفرغ للعمل السياسي والإعلامي تحت تأثير هزيمة حرب حزيران( يونيو) 1967. وخلال السبعينيات تلقى دورات في التصوير الفوتوغرافي في بيروت وموسكو، كما نشر دراسات ومقالات فنية عديدة حول رسوم الأطفال الفلسطينيين والسينما الفلسطينية.
وفي العام 1993، وبعد عودته للأردن، نظم معرضه الشخصي الرابع، الذي ضم أعمالاً مائية على الورق عن وادي الوالة في جنوب العاصمة. وخلال تسعينيات القرن الماضي أقام سلسلة من المعارض الفوتوغرافية في الأردن وسورية ومصر ودولة قطر والسويد والولايات المتحدة، وقد تركزت معارضه هذه على جماليات المدينة العربية القديمة، مثل القدس، القاهرة، دمشق، حلب، السلط ، مراكش، تونس.
وبهذا يذكر الفنان هاني حوراني المعرض بالعلاقة التاريخية والمميزة بين مدينة عمان، حيث عاش فيها طفولته وشبابه والقدس التي كان يزورها كثيرا قبل احتلالها في العام 1967، وعاد ينظر إليها من فوق أسوارها القديمة في التسعينيات ويتأمل في أسواقها الداخلية ومنازلها ومدارسها ومعالمها الدينية.
يذكر أن المعرض يضم نحو أربعين لوحة، منفذة بألوان الاكريليك ومواد أخرى على الكانفس والخشب. وهو المعرض الشخصي السادس والعشرون لأعماله الفنية منذ العام 1964 وحتى الآن.

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