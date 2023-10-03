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بدء أعمال دورة تدريبية بعنوان النزاعات والتعاون حول المياه في جامعة العلوم والتكنولوجيا

10/3/2023 2:27:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أكد المشاركون في أعمال الدورة التدريبية بعنوان "النزاعات والتعاون حول المياه" التي نظمها مركز دبلوماسية المياه في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية على أهمية معالجة المشاكل المائية ووضع حلول واقعية تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف المعنية كافة
مندوب رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني، شدد خلال حفل الافتتاح على أهمية هذه الدورة التي تُعنى باستكشاف ومناقشة النزاعات والتعاون الدولي والوطني فيما يتعلق بموارد المياه المشتركة، مشيرًا إلى الواقع المائي الصعب بالمنطقة العربية، وفي الأردن بشكل خاص، معتبرًا تطبيق الدبلوماسية المائية في المنطقة العربية ستكون إحدى الفرص لتحسين الواقع المائي العربي، والسير قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز منصات التعاون المشترك.
وتحدث مدير مركز دبلوماسية المياه في الجامعة الدكتور ماجد أبو زريق عن نشأة المركز وأهميته وأهدافه في إيجاد حلول لتسوية النزاعات المائية في المنطقة، مبينا إن المركز يعمل على التشبيك بين الخبراء وصناع القرار وتعزيز قدراتهم في مجال معالجة القضايا المتعلقة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية والتعاون عبر الحدود، مضيفاً ان الدورة تأتي كجزء من مشروع "مبادرة السلام الأزرق لبناء القدرات" الموطن في مركز دبلوماسية المياه، بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC.

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