انطلاق حملة اعطاء مطعوم الانفلونزا الموسمية في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انطلقت في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي حملة اعطاء مطعوم الانفلونزا الموسمية .
وأكد مدير عام المستشفى الدكتور خلدون بشايره ان هذه الحملة تهدف الى حماية الكوادر الطبية ومتلقي الخدمة الصحية من الاصابة بالانفلونزا الموسمية كأجراء احترازي .
وقال مقرر لجنة المضادات الحيوية رئيس لجنة ضبط العدوى اخصائي علم الاحياء الدقيقة والفيروسات الاستاذ الدكتور حامد الزعبي ان اخذ المطعوم بداية الموسم يساعد على حماية الكوادر الصحية العاملة ومتلقي الخدمة من خطر الاصابة بالانفلونزا وتداعياتها حيث ان الانفلونزا هي عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة بين البشر، وتهاجم الجهاز التنفسي حيث يصاب الانسان بالعدوى عن طريق الأنف والفم وصولًا إلى الرئتين، وتتراوح ما بين إصابة خفيفة وحادة، وتصيب جميع الفئات العمرية.
وثمن الزعبي دعم ادارة المستشفى للحملة وجهود الصحة المهنية وشعبة ضبط العدوى على جهودهم...داعيا الجميع للاقبال على تلقي المطعوم.
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