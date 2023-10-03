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الزبن تتفقد جاهزية مدارس الرصيفة لفصل الشتاء

10/3/2023 2:27:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تفقدت مديرة التربية والتعليم للواء الرصيفة الدكتورة يسرى الزبن استعداد بعض مدارس اللواء لاستقبال فصل الشتاء، مؤكدة ضرورة عمل الصيانة اللازمة بالتنسيق مع المديرية، حفاظاً على سلامة الطلبة.

وخلال زيارتها لمدرستي صلاح الدين الأيوبي الأساسية، ومدرسة صفية بنت عبدالمطلب الأساسية المختلطة، تفقدت الزبن سير برنامج التدخلات العلاجية، حيث حضرت جزءاً من الحصص، فيما تأكدت من استلام الطلبة أوراق العمل الداعمة بشكل مستمر.

وأكدت تفعيل الأدوات والوسائل المتاحة كافة لنشر أنشطة مبادرة "لمدرستي أنتمي" وإشراك الطلبة والمجتمع المحلي في هذه المبادرة التي تنمي لدى الطلبة شعور الانتماء إلى الوطن والحس بالمسؤولية الاجتماعية، وإبراز الدور الذي تقوم به المدارس إعلامياً وذلك بالتنسيق مع قسم الإعلام في المديرية.

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