الزبن تتفقد جاهزية مدارس الرصيفة لفصل الشتاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تفقدت مديرة التربية والتعليم للواء الرصيفة
الدكتورة يسرى الزبن استعداد بعض مدارس اللواء لاستقبال فصل الشتاء، مؤكدة ضرورة
عمل الصيانة اللازمة بالتنسيق مع المديرية، حفاظاً على سلامة الطلبة.
وخلال زيارتها لمدرستي صلاح الدين الأيوبي
الأساسية، ومدرسة صفية بنت عبدالمطلب الأساسية المختلطة، تفقدت الزبن سير برنامج
التدخلات العلاجية، حيث حضرت جزءاً من الحصص، فيما تأكدت من استلام الطلبة أوراق
العمل الداعمة بشكل مستمر.
وأكدت تفعيل الأدوات والوسائل المتاحة كافة
لنشر أنشطة مبادرة "لمدرستي أنتمي" وإشراك الطلبة والمجتمع المحلي في
هذه المبادرة التي تنمي لدى الطلبة شعور الانتماء إلى الوطن والحس بالمسؤولية
الاجتماعية، وإبراز الدور الذي تقوم به المدارس إعلامياً وذلك بالتنسيق مع قسم
الإعلام في المديرية.
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