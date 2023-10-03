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افتتاح مدرسة عمر بن عبد العزيز في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء

10/3/2023 2:27:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



افتتحت مديرية الأن العام، مدرسة "عمر بن عبد العزيز" الخاصة بتدريس منهاج وزارة التربية التعليم للنزلاء داخل مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء.

وجاء هذا الافتتاح استكمالاً لخطة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بتعزيز مجالات التأهيل والتعلم الأكاديمي لنزلائها، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتصبح رابع مدرسة تباشر عملها في مراكز إصلاح مختلفة في إطار شراكة أمنية تربوية ومجتمعية بين مديرية الأمن العام والوزارة.

وبين مدير مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء العقيد علاء المومني أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل باشرت تنفيذ خطتها التأهيلية والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، بضرورة تكريس فترات وجود النزلاء أثناء قضاء محكوميتهم بأنشطة من شأنها إكسابهم العلم والمعرفة وتمكينهم من نيل المؤهلات العلمية والمهنية لمساعدتهم في تعديل مساراتهم بطريقة تنعكس إيجاباً على حياتهم.

وأوضح أن هذه المدرسة والتي تقدم خدمات التدريس للنزلاء من الصف السابع وحتى الصف الثاني الثانوي (التوجيهي الأدبي) بواقع 100 نزيل كمرحلة أولى، مضيفاً أن الكادر التدريسي المسؤول يضم مرتبات الأمن العام ممن يحملون الدرجة الجامعة الأولى واجتازوا دورات التأهيل الخاصة بالمعلمين الخاصة بوزارة التربية والتعليم ولتدريس مناهج الوزارة.

من جانبها، أكدت مديرة الشؤون التعليمية في تربية الزرقاء الثانية الدكتورة فاطمة المومني أن سياسة وزارة التربية والتعليم هي ضمان دعم التعليم لفئات المجتمع كافة مهما اختلفت ظروفهم، مشيرة إلى أن مديرية تربية وتعليم الزرقاء الثانية ساندت فكرة إنشاء هذه المدرسة، واتخذت كافة الإجراءات الكفيلة للتنسيق مع الوزارة وتحقيق كافة المستلزمات الضرورية خلال فترة وجيزة كي تصبح هذه المدرسة وبمسماها (مدرسة عمر بن عبد العزيز) حقيقة إيجابية سنلمس أثرها.

وأكدت أن المديرية قدمت الدعم اللوجستي من الكتب، والقرطاسية وجميع اللوازم للمدرسة ليتم التدريس فيه على أفضل وجه بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة الدورية والمستمرة للعملية التعليمية من قبل قسم التعليم العام في مديرية تربية الزرقاء الثانية.

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