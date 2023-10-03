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وزير التربية يبدي إعجابه بالتزام الطلبة بالدوام المدرسي في مادبا

10/3/2023 2:27:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
احمد الشوابكة







مادبا-تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة مدارس لواء قصبة مادبا، يرافقه مديرة التربية لنا البخيت، ومدراء إدارات التخطيط والأبنية واللوازم ومدير الإعلام بحضور نواب المحافظة ومجلس اللامركزية ومدراء الدوائر ورئيس بلدية مادبا الكبرى ورئيس الغرفة التجارية والجامعات الأهلية ومندوبي وسائل الإعلام المحلية.
وتفقد الدكتور محافظة والفريق المرافق مدرسة مادبا الثانوية المهنية الشاملة للبنين وأجنحتها بكافة التخصصات والمختبرات والمشاغل، حيث استمع إلى آراء بعض الطلبة فيما يخص مسار BTEC.
وأبدى الدكتور محافظة اعجابه بالتزام الطلبة بالدوام المدرسي، ونسبة حضور الطلبة المتميزة، موضحًا أنه تم طرح عطاءات لإنشاء سبعة مشاريع في مادبا لإنشاء مدارس جديدة تم انجاز ثلاثة منها، إضافة لمشاريع إضافات صفية بنسبة انجاز 100٪ في مدارس خديجة بنت خويلد وفاطمة الزهراء الأساسية المختلطة والشيماء الأساسية المختلطة والخطابية الأساسية المختلطة.
من جانبها بينت مديرة التربية والتعليم للواء قصبة مادبا لنا البخيت، أن التوجه الى التعليم المهني أصبح حاجة ملحة لتغطية سوق العمل، مشيرة إلى أن المديرية استحدثت تخصصات الهندسة والضيافة والتجميل والإدارة وتكنولوجيا المعلومات موزعة على ستة مدارس ثانوية إضافة الى معهد التدريب المهني.
بدوره، تحدث رئيس مجلس محافظة مادبا محمد أبو ركبة بمداخلة عن الإنجازات المشتركة ما بين المجلس والتربية.
من جانبه أشاد رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف محمود الرواجيح بأداء الوزير الميداني والاهتمام بالتعليم المهني تنفيذا لرؤى جلالة الملك عبدالله بن الحسين، مبديًا استعداد البلدية للعمل التشاركي مع مديرية التربية خدمة لأبنائنا الطلبة.
واستمع محافظة إلى ملاحظات السادة النواب ومداخلات أبناء المجتمع المحلي، مجيبًا على استفسارات الصحفيين والحضور.
وعلى هامش الزيارة، قام الدكتور محافظة بجولة تفقدية لعدد من مدارس لواء قصبة مادبا، استهلها بزيارة مدرستي راية بنت الحسين الثانوية للبنات بحضور الطابور الصباحي ورفع العلم والإذاعة المدرسية ومدرسة عائشة ام المؤمنين الأساسية المختلطة، حيث اطلع على واقع المدارس والأبنية، موعزًا بإجراء الصيانة اللازمة لضمان بيئة تعليمية مريحة، وحل مشكلة الاكتظاظ والأبنية المستأجرة من خلال استملاك أراض، ودراسة إمكانية بناء أبنية مدرسية جديدة وإضافات صفية للمدارس القائمة.
كما اطلع على سير العمل بخطة التدخلات العلاجية ومدى تجاوب الطلبة، مؤكدا على استمرار الوزارة بالخطة وصولا إلى تحقيق أهدافها، إضافة إلى ضرورة متابعة حضور وغياب الطلبة.
وعلى صعيد متصل، زار الدكتور محافظة مدارس أبو عبيدة الثانوية الشاملة للبنين ومادبا الأساسية المختلطة وعمر بن الخطاب الأساسية والخنساء الثانوية الشاملة للبنات، حيث تفقد مختبرات برنامج التعليم المهني BTEC، واستمع إلى ملاحظات الطلبة وحاجات المدارس، مبديا ارتياحه لما لمسه من إقبال الطلبة على المسار المهني.
واطلع على مدى تفاعل المدارس مع مبادرة لمدرستي انتمي، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ مضامين هذه المبادرة التي يجب أن نلمس أثرها على السلوك الإيجابي لدى الطالب والمدرسة والمجتمع.
كما شملت الزيارة مدارس مادبا الثانوية الشاملة للبنين وفدوى طوقان المختلطة والملك عبد الله للتميز والخطابية الأساسية المختلطة،و استمع فيها إلى الطلبة والمعلمين والأهالي، موعزًا بتسخير كافة الإمكانات للتحسين وتذليل أي صعوبات قد تواجهها.

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