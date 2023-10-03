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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالمفرق غداً

10/3/2023 2:27:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظة المفرق غداً الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيكون من 9 صباحا وحتى 5 مساء، وسيشمل مناطق: بريقا ومنشية الحمود والمطلة ومغير السرحان والحرفوشية.

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