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زواحف لندن الهاربة تتزايد

10/3/2023 2:26:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أصيبت مربية بحالة من الرعب بعدما اكتشفت وجود أفعى يبلغ طولها 1.5 متر داخل مطبخ منزل تعمل فيه.
وقالت صحيفة ((ديلي ميل)) البريطانية إن هذه الحادثة التي وقعت في لندن تأتي في وقت يزداد فيه عدد الأفاعي الهاربة في بريطانيا.
وكانت الأفعى تجلس ملتفة حول ذاتها في مطبخ المنزل بمنطقة توتنغ بجنوب العاصمة البريطانية.
واتصلت المرأة المصدومة بمؤسسة تعنى بالحيوانات فورًا من أجل التعامل مع الأفعى وإخراجها من المنزل، ووقعت الحادثة في 13 سبتمبر.
وذكر مسؤول في منظمة (RSPCA) أن الأفعى كانت ملتفة فوق سخان المطبخ، ورجح أن السبب في ذلك لأنه الجزء الأكثر دفئًا في المنزل، حيث تحتاج إلى مصادر حرارة خارجية لتنظيم حرارة جسمها.
وتعتقد المربية أن الأفعى تسللت إلى المنزل عبر فجوة في الجدار المؤدي إلى الحديقة، أما المؤسسة المعنية بالحيوانات فتعتقد أن الأفعى إما هاربة من مالكها وإما تركت في مكان قريب.

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