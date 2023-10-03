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اعتقال زارعي 328 كلية بشكل غير قانوني

10/3/2023 2:26:11 PM
(MENAFN- Al Watan) ألقت السلطات الباكستانية القبض على عصابة متورطة في تجارة غير قانونية لكُلى بشرية، وعمليات زرع أعضاء، وسط تزايد تدريجي للسفر من أجل زرع الأعضاء بالبلاد.
وقال رئيس وزراء إقليم البنجاب محسن نقوي للصحفيين في وقت متأخر الأحد إن ((زعيم العصابة، وهو طبيب، اعترف بإجراء ما لا يقل عن 328 عملية زرع كُلى بشكل غير قانوني)).
وقال نقوي إن المتورطين كانوا يحصلون على الكلى ويعرضون أموالا على الناس وفي بعض الأحيان دون إبلاغ الضحايا، وذلك بعد خداعهم بتقديم علاج مجاني لأمراض أخرى.
وكانت العصابة تحصل على 10 آلاف دولار من المرضى المحليين وحوالي 35 ألف دولار من الأجانب.
وفي الشهر الماضي، ألقت الشرطة بمدينة لاهور الواقعة شرقي البلاد القبض على شبكة أخرى لزرع الكُلى، وأنقذت اثنين من الأجانب كانا سيخضعان لعملية زرع في منزل ريفي خاص.
وقال مسؤول من هيئة زرع الأعضاء البشرية في البنجاب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أمس، إن ((التجارة غير القانونية في الأعضاء تزدهر مجددًا في البلاد)).
كانت باكستان في وقت ما من أكبر الوجهات التي يقصدها الأجانب للقيام بعمليات زرع أعضاء إلى أن تم تجريم هذا الإجراء في عام 2010 بتوقيع عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وتوقيع غرامة.

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