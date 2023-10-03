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شباب ألمان يتوقعون الأسوأ

10/3/2023 2:26:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهر استطلاع حديث للرأي أن العديد من المواطنين في ألمانيا يشكون من حالة معنوية سيئة، ويتوقعون مستوى معيشة أسوأ في المستقبل، خاصة بالنسبة لجيل الشباب.
ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد ((فورسا)) لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من محطة ((آر تي إل/إن تي في)) التلفزيونية، قال %64 من الألمان إن ((المزاج العام في محيطهم الشخصي)) أصبح اليوم ((أسوأ مما كان عليه قبل خمس سنوات)). وفي ألمانيا الشرقية بلغت نسبة من قالوا ذلك %70. ويتبنى هذا الشعور أيضا %85 من أنصار الحزب الديمقراطي الحر، و%84 من أنصار حزب ((البديل من أجل ألمانيا)) اليميني الشعبوي.
ووصف %36 من الألمان ((جودة حياتهم الشخصية)) اليوم بأنها ((أسوأ مما كانت عليه قبل خمس سنوات)). ولم ير %40 آخرون أي تغيير، بينما يستشعر %23 تحسنا. وشكا %65 من ناخبي حزب ((البديل من أجل ألمانيا)) من تراجع جودة حياتهم. ويتوقع %71 ممن شملهم الاستطلاع أن يكون لدى جيل الشباب ((مستوى معيشي أسوأ)) في المستقبل مقارنة بمعظم الناس اليوم.

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