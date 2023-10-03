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تعطيل موقع العائلة البريطانية

10/3/2023 2:26:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تعطل بشكل مؤقت الموقع الإلكتروني للعائلة الملكية البريطانية من جراء هجوم إلكتروني تعرَّض له اليوم، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر بقصر باكنغهام.
وكان وجود العائلة الملكية على الإنترنت الهدف من الهجوم بقطع الخدمة، حيث استهدفت خلاله طلبات من أعداد كبيرة من أجهزة الكمبيوتر للدخول على الموقع الإلكتروني في محاولة لتعطيله.
وقالت المصادر إن الهجوم، الذي جرى في الصباح، تم صده بنجاح من قبل خبراء تكنولوجيا المعلومات، وكان موقع ((رويال دوت يو كيه)) متاحًا للدخول عليه مجددًا بعد الظهر مباشرة.
ووفقًا للمصادر، لم يقع الموقع ولا محتوياته تحت السيطرة التامة للمهاجمين، ولم تتضح في البداية الجهة التي يمكن أن تكون وراء ذلك الهجوم الإلكتروني.

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