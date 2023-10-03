سيّارات Chery تستعد للتألق في معرض جنيف الدولي للسيارات 2023 في قطر

(MENAFN
- AETOSWire)
في الوقت الذي يترقب فيه عالم السيارات انطلاق معرض جنيف الدولي لعام 2023، المقرّر إقامته في الفترة الممتدة من 5 إلى 14 أكتوبر في الدوحة، تستعد شركة "Chery"، ممثلة العلامات التجارية المستقلة في الصين، للانطلاق في رحلة استثنائية. ويَعد حضور "Chery" في معرض جنيف الدولي للسيارات بكتابة فصل حماسي في قطاع السيارات، يتميز بتطورات كبيرة تشهدها السيارات الكهربائية الجديدة.
ويسر شركة "Chery" أن تعلن عن خططها لإطلاق مجموعة من المركبات الكهربائية الهجينة في قطر، مع توافرها في دولة الإمارات العربية المتحدة بدءًا من ديسمبر 2023. ويوضح هذا التوسع التزام "Chery" بتطوير حلول مستدامة عبر الأسواق الدولية تُسهم في بناء مستقبل أكثر وعياً بأهمية البيئة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض سيارتي "Tiggo 7 Pro Max" و"Tiggo 8 Pro Max" المرتقبتين في معرض السيارات لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2023، يليها وصول سيارة "Arizzo 8" في الربع الأول من عام 2024.
هذا ويشتهر معرض جنيف الدولي للسيارات بكونه أحد معارض السيارات الرائدة في العالم، وغالباً ما يشار إليه كمقياسلإتجاهات السيارات الدولية. ويُعدّ بمثابة منصة محورية لشركات السيارات الرائدة لتقديم التقنيات الرائدة والطرازات الجديدة والاستراتيجيات المستقبلية.
وتمثل مشاركة "Chery" في معرض جنيف الدولي للسيارات إنجازاً مهماً في رحلة الشركة نحو تعزيز علامتها التجارية، وابتكاراتها التكنولوجية، وتطوير منتجاتها. وبفضل تاريخها الرائع الممتد على مدى 26 عاماً من الخبرة التكنولوجية، رسخت "Chery" مكانتها بقوة كجهة فاعلة رئيسة في قطاعي السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل.
وستكشف "Chery" النقاب عن مجموعتها الهندسية الثورية، التي تضمّ مجموعة شاملة من أنواع المحركات ، بما في ذلك محركات الاحتراق الداخلي، والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن، والمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية. ولا تَعد هذه المجموعة الرائدة بمركبات قوية وفعالة فحسب، بل هي صديقة للبيئة وذكية أيضاً، ما يساعد في كسر الصورة النمطية التقليدية عن المنتجات الهجينة. علاوة على ذلك، توفر هذه المجموعة الأساس التقني اللازم لانتقال "Chery" نحو حلول بيئية جديدة شاملة؛ وبالتالي، تسهم في تعزيز القدرة التنافسية العالمية لمركبات "Chery".
بالإضافة على ذلك، ستُطلق "Chery" صندوقها الخيري خلال معرض جنيف الدولي للسيارات، تأكيداً على التزام العلامة التجارية بإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي تخدمها.
وتتمثل رؤية "Chery" في دفع عجلة قطاع السيارات نحو مستقبل أكثر ابتكاراً ومحافظاً على البيئة.
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