سيّارات Chery تستعد للتألق في معرض جنيف الدولي للسيارات 2023 في قطر

في الوقت الذي يترقب فيه عالم السيارات انطلاق معرض جنيف الدولي لعام 2023، المقرّر إقامته في الفترة الممتدة من 5 إلى 14 أكتوبر في الدوحة، تستعد شركة "Chery"، ممثلة العلامات التجارية المستقلة في الصين، للانطلاق في رحلة استثنائية. ويَعد حضور "Chery" في معرض جنيف الدولي للسيارات بكتابة فصل حماسي في قطاع السيارات، يتميز بتطورات كبيرة تشهدها السيارات الكهربائية الجديدة.

ويسر شركة "Chery" أن تعلن عن خططها لإطلاق مجموعة من المركبات الكهربائية الهجينة في قطر، مع توافرها في دولة الإمارات العربية المتحدة بدءًا من ديسمبر 2023. ويوضح هذا التوسع التزام "Chery" بتطوير حلول مستدامة عبر الأسواق الدولية تُسهم في بناء مستقبل أكثر وعياً بأهمية البيئة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض سيارتي "Tiggo 7 Pro Max" و"Tiggo 8 Pro Max" المرتقبتين في معرض السيارات لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2023، يليها وصول سيارة "Arizzo 8" في الربع الأول من عام 2024.

هذا ويشتهر معرض جنيف الدولي للسيارات بكونه أحد معارض السيارات الرائدة في العالم، وغالباً ما يشار إليه كمقياسلإتجاهات السيارات الدولية. ويُعدّ بمثابة منصة محورية لشركات السيارات الرائدة لتقديم التقنيات الرائدة والطرازات الجديدة والاستراتيجيات المستقبلية.

وتمثل مشاركة "Chery" في معرض جنيف الدولي للسيارات إنجازاً مهماً في رحلة الشركة نحو تعزيز علامتها التجارية، وابتكاراتها التكنولوجية، وتطوير منتجاتها. وبفضل تاريخها الرائع الممتد على مدى 26 عاماً من الخبرة التكنولوجية، رسخت "Chery" مكانتها بقوة كجهة فاعلة رئيسة في قطاعي السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل.

وستكشف "Chery" النقاب عن مجموعتها الهندسية الثورية، التي تضمّ مجموعة شاملة من أنواع المحركات ، بما في ذلك محركات الاحتراق الداخلي، والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن، والمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية. ولا تَعد هذه المجموعة الرائدة بمركبات قوية وفعالة فحسب، بل هي صديقة للبيئة وذكية أيضاً، ما يساعد في كسر الصورة النمطية التقليدية عن المنتجات الهجينة. علاوة على ذلك، توفر هذه المجموعة الأساس التقني اللازم لانتقال "Chery" نحو حلول بيئية جديدة شاملة؛ وبالتالي، تسهم في تعزيز القدرة التنافسية العالمية لمركبات "Chery".

بالإضافة على ذلك، ستُطلق "Chery" صندوقها الخيري خلال معرض جنيف الدولي للسيارات، تأكيداً على التزام العلامة التجارية بإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي تخدمها.

وتتمثل رؤية "Chery" في دفع عجلة قطاع السيارات نحو مستقبل أكثر ابتكاراً ومحافظاً على البيئة.