الإعلان عن المرشحين النهائيين لجوائز BAI العالمية للابتكار لعام 2023

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت BAI عن المتأهلين للتصفيات النهائية لجوائز الابتكار العالمية السنوية الثالثة عشرة من BAI، وهي جائزة الابتكار الرائدة في صناعة الخدمات المالية، والتي تحتفي بالإنجازات التنظيمية. لقد نجحت هذه الشركات الـ 22 الملهمة في تصميم وتقديم ابتكارات فريدة أدت إلى تحسين العلاقات مع العملاء والعمل بشكل إيجابي، ودفعت التغييرات التنظيمية نحو الأفضل وخدمت مجتمعاتها بجدارة. قام المتأهلون للتصفيات النهائية لهذا العام بتطوير ابتكارات تغطي: التحول الرقمي، ومنع الاحتيال، والشمول المالي، والمدفوعات الفورية، والاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي.

المتأهلون للتصفيات النهائية لجائزة BAI العالمية للابتكار لعام 2023 هم:

Ally (الولايات المتحدة الأمريكية): Ally Financial Clearpass

The Bank of East Asia, Limited (الصين): BEA ST

The Bank of East Asia, Limited (الصين): منع الجرائم المالية التي تقودها الاستخبارات المختصة

BMO (كندا): BMO New to Canada

Banco BPI (البرتغال): BPI VR

CaixaBank S.A . (إسبانيا): مركز Insights Center Research Hub

Citizens Bank (الولايات المتحدة الأمريكية): Citizens Digital Butler

Clair (الولايات المتحدة الأمريكية): Clair Digital Banking & On-Demand Pay

Credit Sesame (الولايات المتحدة الأمريكية): Sesame Credit Builder

بنك الإمارات دبي الوطني (الإمارات العربية المتحدة): Liv

Fifth Third Bank (الولايات المتحدة الأمريكية): Merchant Everyday Funding

Flexcharge (الولايات المتحدة الأمريكية): منصة AcceptIQ Platform

ING Turkey (تركيا): The Rise of Intelligent Internal Control

İş bank (تركيا): Geleceğe Orman (غابات من أجل المستقبل)

mooPay (الهند): الخدمات المالية مبتكرة لمنتجي مزارع الألبان

NPL Markets (المملكة المتحدة): منصة أسواق NPL Markets Platform

PNC Bank (الولايات المتحدة الأمريكية): PNC Claims Predictor

PrimeLending (الولايات المتحدة الأمريكية): قيادة التغيير من خلال التعلم الاجتماعي

Standard Bank (جنوب أفريقيا): The ESG Marketplace، من خلال One Hub

Veridas BBVA (إسبانيا): حل Veridas Voice Biometrics Solution

Yapı ve Kredi Bankası A. Ş . (تركيا): Yapı Kredi FRWRD

Yapı ve Kredi Bankası A. Ş . (تركيا): تطبيق "My World" الفائق للمحمول من Yapı Kredi Mobile

Zenus Bank (المملكة المتحدة): مكافحة الاحتيال في بنك Zenus

Z ū m Rails (كندا): Zūm Rails

قالت Amy Radin، المديرة التنفيذية لابتكار الخدمات المالية، والمؤلفة الحائزة على جوائز، والحكم الرئيسي لجوائز BAI العالمية للابتكار لعام 2023: "في جميع أنحاء العالم، تفكر مؤسسات الخدمات المالية في حلول خارج الصندوق وتنفذها لإيجاد وسائل أصلية ومبتكرة لسد احتياجات مجتمعها الأكثر إلحاحًا. وتمثل هذه الشركات الـ 22 بعضًا من أفضل الحلول التي تؤثر بشكل إيجابي في أعمالها وعملائها."

وقالت Holly Hughes، الرئيسة التنفيذية للتسويق في BAI: "إن التأثير الذي تحدثه هذه المؤسسات في صناعة الخدمات المالية وأسواقها يستقطب إلهام العالم. يقدم القادة حلولاً إبداعية لبناء الشمول وتطوير المواهب وخدمة العملاء وتحسين المجتمعات وخلق الكفاءات بطرق جديدة ومختلفة."

وسيتم الإعلان عن الفائزين في أواخر أكتوبر 2023. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة BAI Global Innovation Awards.

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