الإعلان عن المرشحين النهائيين لجوائز BAI العالمية للابتكار لعام 2023

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت BAI عن المتأهلين للتصفيات النهائية لجوائز الابتكار العالمية السنوية الثالثة عشرة من BAI، وهي جائزة الابتكار الرائدة في صناعة الخدمات المالية، والتي تحتفي بالإنجازات التنظيمية. لقد نجحت هذه الشركات الـ 22 الملهمة في تصميم وتقديم ابتكارات فريدة أدت إلى تحسين العلاقات مع العملاء والعمل بشكل إيجابي، ودفعت التغييرات التنظيمية نحو الأفضل وخدمت مجتمعاتها بجدارة. قام المتأهلون للتصفيات النهائية لهذا العام بتطوير ابتكارات تغطي: التحول الرقمي، ومنع الاحتيال، والشمول المالي، والمدفوعات الفورية، والاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي.
المتأهلون للتصفيات النهائية لجائزة BAI العالمية للابتكار لعام 2023 هم:
Ally (الولايات المتحدة الأمريكية): Ally Financial Clearpass
The Bank of East Asia, Limited (الصين): BEA ST
The Bank of East Asia, Limited (الصين): منع الجرائم المالية التي تقودها الاستخبارات المختصة
BMO (كندا): BMO New to Canada
Banco BPI (البرتغال): BPI VR
CaixaBank S.A . (إسبانيا): مركز Insights Center Research Hub
Citizens Bank (الولايات المتحدة الأمريكية): Citizens Digital Butler
Clair (الولايات المتحدة الأمريكية): Clair Digital Banking & On-Demand Pay
Credit Sesame (الولايات المتحدة الأمريكية): Sesame Credit Builder
بنك الإمارات دبي الوطني (الإمارات العربية المتحدة): Liv
Fifth Third Bank (الولايات المتحدة الأمريكية): Merchant Everyday Funding
Flexcharge (الولايات المتحدة الأمريكية): منصة AcceptIQ Platform
ING Turkey (تركيا): The Rise of Intelligent Internal Control
İş bank (تركيا): Geleceğe Orman (غابات من أجل المستقبل)
mooPay (الهند): الخدمات المالية مبتكرة لمنتجي مزارع الألبان
NPL Markets (المملكة المتحدة): منصة أسواق NPL Markets Platform
PNC Bank (الولايات المتحدة الأمريكية): PNC Claims Predictor
PrimeLending (الولايات المتحدة الأمريكية): قيادة التغيير من خلال التعلم الاجتماعي
Standard Bank (جنوب أفريقيا): The ESG Marketplace، من خلال One Hub
Veridas BBVA (إسبانيا): حل Veridas Voice Biometrics Solution
Yapı ve Kredi Bankası A. Ş . (تركيا): Yapı Kredi FRWRD
Yapı ve Kredi Bankası A. Ş . (تركيا): تطبيق "My World" الفائق للمحمول من Yapı Kredi Mobile
Zenus Bank (المملكة المتحدة): مكافحة الاحتيال في بنك Zenus
Z ū m Rails (كندا): Zūm Rails
قالت Amy Radin، المديرة التنفيذية لابتكار الخدمات المالية، والمؤلفة الحائزة على جوائز، والحكم الرئيسي لجوائز BAI العالمية للابتكار لعام 2023: "في جميع أنحاء العالم، تفكر مؤسسات الخدمات المالية في حلول خارج الصندوق وتنفذها لإيجاد وسائل أصلية ومبتكرة لسد احتياجات مجتمعها الأكثر إلحاحًا. وتمثل هذه الشركات الـ 22 بعضًا من أفضل الحلول التي تؤثر بشكل إيجابي في أعمالها وعملائها."
وقالت Holly Hughes، الرئيسة التنفيذية للتسويق في BAI: "إن التأثير الذي تحدثه هذه المؤسسات في صناعة الخدمات المالية وأسواقها يستقطب إلهام العالم. يقدم القادة حلولاً إبداعية لبناء الشمول وتطوير المواهب وخدمة العملاء وتحسين المجتمعات وخلق الكفاءات بطرق جديدة ومختلفة."
وسيتم الإعلان عن الفائزين في أواخر أكتوبر 2023. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة BAI Global Innovation Awards.
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