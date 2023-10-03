WOW! تطور العلاقة مع Netcracker لإدارة الإيرادات من الجيل التالي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Netcracker Technology اليوم أن شركة WOW! (WideOpenWest) التي تعد من عملائها القدامى قد قامت بتوسيع علاقتها مع Netcracker لتوفير تجربة متقاربة لوكلاء المبيعات والرعاية لعملائها. ستقوم شركة توفير النطاق العريض التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، والتي تقدم خدمات الإنترنت والتليفزيون والهاتف في 15 سوقًا تقع أساسًا في الغرب الأوسط والجنوب الشرقي، بدمج Intelligent Agent Desktop الخاص بـ Netcracker مع Netcracker Revenue Management - جزء من Netcracker Digital BSS - لتعزيز أعمالها وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.

ومن خلال دمج وظائف إدارة الإيرادات، فإن النظام الأساسي القائم على السحابة والمتعدد المستأجرين يمنح عمليات الفوترة وفرق وكلاء الخطوط الأمامية بشركة WOW! القدرة على زيادة الكفاءات وتحسين تجربة العملاء من خلال منصة فوترة موحدة. تشمل الفوائد المؤكدة فترات تدريب أقصر للوكيل وتقليل أوقات التعامل مع المكالمات.

وستوفر هذه المبادرة تجربة إيجابية ومتميزة ومتسقة عبر القنوات لجميع عملاء المشغل؛ فضلاً عن تعزيز المرونة لتقديم منتجات الجيل القادم الثورية؛ وزيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين وقت التسويق.

قال Rohit Aggarwal، المدير العام بشركة Netcracker: "نحن متحمسون لمواصلة تعاوننا الوثيق مع WOW! ومن خلال الاستفادة من أحدث الميزات والوظائف لدينا، نحن واثقون من النجاح المستمر لعلاقتنا ونتطلع إلى العمل معًا لتحقيق الفوائد المستقبلية."

معلومات عن Netcracker Technology

تعمل الرقمنة السريعة على تغيير الوضع الراهن لأسواق الاتصالات اليوم. تتطلب احتياجات العملاء وسلوكياتهم المتطورة باستمرار من مقدمي الخدمات التكيف بسرعة وتنويع أعمالهم لتحقيق النتائج التي يتطلع إليها عملاؤهم. يعد بناء النظم البيئية الرقمية وتوقع متطلبات العملاء وتقديم تجربة رقمية أولى أمرًا ضروريًا لمقدمي الخدمات لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق جديدة ويصبحوا من رواد عصر الجيل الخامس.

تتمتع شركة Netcracker Technology، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC، بالخبرة والثقافة والموارد اللازمة لمساعدة مقدمي الخدمات حول العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في الاقتصاد الرقمي. إن حلولنا المبتكرة - بما في ذلك منصة Netcracker الرقمية السحابية الرائدة لدينا - والخدمات القائمة على القيمة وسجل تسليم متواصل لثلاثة عقود تساعد مقدمي الخدمات في تحقيق أهداف التحول الرقمي التي يسعون إليها، وتدفع شركات الاتصالات إلى تطوير التكنولوجيا داخل مؤسساتها وتحقيق نمو الأعمال و الربحية. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

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