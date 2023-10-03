WOW! تطور العلاقة مع Netcracker لإدارة الإيرادات من الجيل التالي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Netcracker Technology اليوم أن شركة WOW! (WideOpenWest) التي تعد من عملائها القدامى قد قامت بتوسيع علاقتها مع Netcracker لتوفير تجربة متقاربة لوكلاء المبيعات والرعاية لعملائها. ستقوم شركة توفير النطاق العريض التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، والتي تقدم خدمات الإنترنت والتليفزيون والهاتف في 15 سوقًا تقع أساسًا في الغرب الأوسط والجنوب الشرقي، بدمج Intelligent Agent Desktop الخاص بـ Netcracker مع Netcracker Revenue Management - جزء من Netcracker Digital BSS - لتعزيز أعمالها وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.
ومن خلال دمج وظائف إدارة الإيرادات، فإن النظام الأساسي القائم على السحابة والمتعدد المستأجرين يمنح عمليات الفوترة وفرق وكلاء الخطوط الأمامية بشركة WOW! القدرة على زيادة الكفاءات وتحسين تجربة العملاء من خلال منصة فوترة موحدة. تشمل الفوائد المؤكدة فترات تدريب أقصر للوكيل وتقليل أوقات التعامل مع المكالمات.
وستوفر هذه المبادرة تجربة إيجابية ومتميزة ومتسقة عبر القنوات لجميع عملاء المشغل؛ فضلاً عن تعزيز المرونة لتقديم منتجات الجيل القادم الثورية؛ وزيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين وقت التسويق.
قال Rohit Aggarwal، المدير العام بشركة Netcracker: "نحن متحمسون لمواصلة تعاوننا الوثيق مع WOW! ومن خلال الاستفادة من أحدث الميزات والوظائف لدينا، نحن واثقون من النجاح المستمر لعلاقتنا ونتطلع إلى العمل معًا لتحقيق الفوائد المستقبلية."
معلومات عن Netcracker Technology
تعمل الرقمنة السريعة على تغيير الوضع الراهن لأسواق الاتصالات اليوم. تتطلب احتياجات العملاء وسلوكياتهم المتطورة باستمرار من مقدمي الخدمات التكيف بسرعة وتنويع أعمالهم لتحقيق النتائج التي يتطلع إليها عملاؤهم. يعد بناء النظم البيئية الرقمية وتوقع متطلبات العملاء وتقديم تجربة رقمية أولى أمرًا ضروريًا لمقدمي الخدمات لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق جديدة ويصبحوا من رواد عصر الجيل الخامس.
تتمتع شركة Netcracker Technology، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC، بالخبرة والثقافة والموارد اللازمة لمساعدة مقدمي الخدمات حول العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في الاقتصاد الرقمي. إن حلولنا المبتكرة - بما في ذلك منصة Netcracker الرقمية السحابية الرائدة لدينا - والخدمات القائمة على القيمة وسجل تسليم متواصل لثلاثة عقود تساعد مقدمي الخدمات في تحقيق أهداف التحول الرقمي التي يسعون إليها، وتدفع شركات الاتصالات إلى تطوير التكنولوجيا داخل مؤسساتها وتحقيق نمو الأعمال و الربحية. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN03102023004146001356ID1107181939
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.