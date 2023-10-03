MSCI تنتهي من عملية الاستحواذ على Burgiss

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- قامت شركة MSCI (ورمزها في بورصة NYSE: MSCI)، المزود الرائد لأدوات وخدمات دعم القرارات المتعلقة بالمهام الحرجة لمجتمع الاستثمار العالمي، بالإعلان اليوم عن أنها أكملت عملية استحواذها على The Burgiss Group, LLC (يشار إليها باسم "Burgiss")، المزود الرائد في السوق للبيانات والتحليلات. والحلول التقنية للمستثمرين في الأصول الخاصة.

كان قد تم الإعلان عن الاستحواذ في الأصل في 14 أغسطس 2023.

قال Henry Fernandez ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI : "يسعدنا إكمال عملية الاستحواذ المعنية. ومن خلال جعل Burgiss جزءًا من امتيازنا المتكامل، ستقوم MSCI بتوسيع وتعزيز حلولنا بشكل كبير بين مختلف قطاعات العملاء. وفي هذه العملية، سنساعد في توفير قدر أكبر من الشفافية للمستثمرين في مجال الأصول الخاصة."

معلومات عن . MSCI Inc

تعدُّ MSCI شركة رائدة في مجال توفير أدوات وخدمات دعم القرار الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي. وبفضل أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال البحث والبيانات والتكنولوجيا، فإننا ندعم اتخاذ قرارات استثمارية أفضل من خلال تمكين العملاء من فهم وتحليل المحركات الرئيسية للمخاطر والعائدات وبناء محافظ أعمال أكثر فعالية بثقة. وفضلاً عن هذا، نطوِّر حلولاً رائدة ومعززة بالأبحاث يستخدمها العملاء للحصول على نظرة ثاقبة وتحسين الشفافية إزاء عملية الاستثمار. لمعرفة المزيد، ترجى زيارة . MSCI#IR

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالتكامل المزمع لمجموعة Burgiss Group, LLC وآفاق الأعمال المكتسبة حديثًا. تتعلق هذه البيانات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو بالأداء المالي المستقبلي وتتضمن مخاطر معروفة وغير معروفة وشكوك وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو مستويات نشاطنا أو أدائنا أو إنجازاتنا بشكل جوهري عن أي نتائج أو مستويات نشاط مستقبلية، أو الأداء أو الإنجازات المعبر عنها أو الضمنية في هذه البيانات. في بعض الحالات، يمكنك التعرف على البيانات التطلعية عندما تجد بها ألفاظ مثل "قد"، و"يمكن"، و"نتوقع"، و"نعتزم"، و"نخطط"، و"نسعى"، و"نتنبأ"، و"نعتقد"، و"تقدير" أو "تنبؤ" أو "محتمل" أو "مواصلة" أو نفي أي من هذه المصطلحات أو غيرها من المرادفات المماثلة. ويجب عليك عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية لأنها تنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك وعوامل أخرى تكون، في بعض الحالات، خارجة عن سيطرة MSCI، والتي يمكن أن تؤثر على نحو جوهري في النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات.

يمكن الاطلاع على العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر بشكل جوهري في النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات في تقرير MSCI السنوي المقدم على النموذج "10-K" للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمقدم لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة ("SEC") بتاريخ 10 فبراير 2023، وفي التقارير ربع السنوية على النموذج 10-Q والتقارير الحالية على النموذج 8-K المودعة أو المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إذا تحقق أي من هذه المخاطر أو الشكوك، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية لـ MSCI غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عما توقعته MSCI. يعكس أي بيان تطلعي في هذا البيان الصحفي وجهات نظر MSCI الحالية في ما يتعلق بالأحداث المستقبلية، ويخضع لهذه المخاطر وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بعمليات MSCI ونتائج العمليات وإستراتيجية النمو والسيولة. ولا تتحمل شركة MSCI أي التزام بتحديث هذه البيانات التطلعية أو مراجعتها علناً لأي سبب من الأسباب، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.