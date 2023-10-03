MSCI تنتهي من عملية الاستحواذ على Burgiss

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- قامت شركة MSCI (ورمزها في بورصة NYSE: MSCI)، المزود الرائد لأدوات وخدمات دعم القرارات المتعلقة بالمهام الحرجة لمجتمع الاستثمار العالمي، بالإعلان اليوم عن أنها أكملت عملية استحواذها على The Burgiss Group, LLC (يشار إليها باسم "Burgiss")، المزود الرائد في السوق للبيانات والتحليلات. والحلول التقنية للمستثمرين في الأصول الخاصة.
كان قد تم الإعلان عن الاستحواذ في الأصل في 14 أغسطس 2023.
قال Henry Fernandez ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI : "يسعدنا إكمال عملية الاستحواذ المعنية. ومن خلال جعل Burgiss جزءًا من امتيازنا المتكامل، ستقوم MSCI بتوسيع وتعزيز حلولنا بشكل كبير بين مختلف قطاعات العملاء. وفي هذه العملية، سنساعد في توفير قدر أكبر من الشفافية للمستثمرين في مجال الأصول الخاصة."
معلومات عن . MSCI Inc
تعدُّ MSCI شركة رائدة في مجال توفير أدوات وخدمات دعم القرار الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي. وبفضل أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال البحث والبيانات والتكنولوجيا، فإننا ندعم اتخاذ قرارات استثمارية أفضل من خلال تمكين العملاء من فهم وتحليل المحركات الرئيسية للمخاطر والعائدات وبناء محافظ أعمال أكثر فعالية بثقة. وفضلاً عن هذا، نطوِّر حلولاً رائدة ومعززة بالأبحاث يستخدمها العملاء للحصول على نظرة ثاقبة وتحسين الشفافية إزاء عملية الاستثمار. لمعرفة المزيد، ترجى زيارة . MSCI#IR
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالتكامل المزمع لمجموعة Burgiss Group, LLC وآفاق الأعمال المكتسبة حديثًا. تتعلق هذه البيانات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو بالأداء المالي المستقبلي وتتضمن مخاطر معروفة وغير معروفة وشكوك وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو مستويات نشاطنا أو أدائنا أو إنجازاتنا بشكل جوهري عن أي نتائج أو مستويات نشاط مستقبلية، أو الأداء أو الإنجازات المعبر عنها أو الضمنية في هذه البيانات. في بعض الحالات، يمكنك التعرف على البيانات التطلعية عندما تجد بها ألفاظ مثل "قد"، و"يمكن"، و"نتوقع"، و"نعتزم"، و"نخطط"، و"نسعى"، و"نتنبأ"، و"نعتقد"، و"تقدير" أو "تنبؤ" أو "محتمل" أو "مواصلة" أو نفي أي من هذه المصطلحات أو غيرها من المرادفات المماثلة. ويجب عليك عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية لأنها تنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك وعوامل أخرى تكون، في بعض الحالات، خارجة عن سيطرة MSCI، والتي يمكن أن تؤثر على نحو جوهري في النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات.
يمكن الاطلاع على العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر بشكل جوهري في النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات في تقرير MSCI السنوي المقدم على النموذج "10-K" للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمقدم لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة ("SEC") بتاريخ 10 فبراير 2023، وفي التقارير ربع السنوية على النموذج 10-Q والتقارير الحالية على النموذج 8-K المودعة أو المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إذا تحقق أي من هذه المخاطر أو الشكوك، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية لـ MSCI غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عما توقعته MSCI. يعكس أي بيان تطلعي في هذا البيان الصحفي وجهات نظر MSCI الحالية في ما يتعلق بالأحداث المستقبلية، ويخضع لهذه المخاطر وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بعمليات MSCI ونتائج العمليات وإستراتيجية النمو والسيولة. ولا تتحمل شركة MSCI أي التزام بتحديث هذه البيانات التطلعية أو مراجعتها علناً لأي سبب من الأسباب، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
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