تطلق SLB حلول فحص وتصنيف تخزين الكربون

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت SLB (NYSE: SLB) اليوم حل فحص وتصنيف تخزين الكربون الذي يزيد الثقة في قرارات اختيار الموقع بناءً على التحليل العلمي للسلامة طويلة المدى والإمكانات الاقتصادية للأصل.

يساعد الحل العملاء على تجنب مواقع التخزين دون المستوى الأمثل التي تحتوي على عوامل خطر يمكن أن تهدر وقتًا وموارد ثمينة، فضلاً عن تقليل احتمالية وصول مشروع احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) إلى قرار الاستثمار النهائي (FID).

صرح Frederik Majkut، نائب الرئيس الأول لـ Carbon Solutions لأعمال الطاقة الجديدة لـ SLB: "تعد عملية احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه واحدة من الفرص الأكثر إلحاحًا لتقليل الانبعاثات، ولكن يجب زيادتها بمقدار 100-200 مرة في أقل من ثلاثة عقود لتحقيق التأثير المتوقع على الطموحات العالمية لصافي الانبعاثات الصفرية". "إن التأكد من أن موقع التخزين أكثر أمانًا واقتصادًا يعد أمرًا بالغ الأهمية للسرعة والحجم والاستثمار اللازم لدفع نمو احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بشكل هادف من أجل نظام بيئي منخفض الكربون للطاقة."

يستخدم حل الفحص والتصنيف كلاً من البيانات الفنية وغير الفنية لتوفير تقييم تفصيلي للقدرة والجدوى الاقتصادية لمواقع التخزين، مع تحديد المخاطر المحتملة. يتم إنشاء مقارنة مرجعية، مستمدة من مشاريع التخزين الناجحة عالميًا، لتوفير أساس نسبي لتصنيف كل موقع.

يستخدم SLB أدوات خاصة، مدعومة بسير عمل متقدم ممكّن رقميًا، لتوفير عملية سريعة وقابلة للتتبع ومتسقة للتحقق من صحة البيانات، مع التركيز على تحديد المخاطر باستخدام تحليل الحساسية وعدم اليقين.

في ترينيداد وتوباغو، تعاونت SLB مع أحد العملاء لفحص وتصنيف مواقع التخزين المحتملة، قبل جولة الاستكشاف والإنتاج البحرية المقررة وجولة ترخيص تخزين الكربون. قامت SLB بتقييم مواقع التخزين في ثلاث مقاطعات جغرافية، باستخدام 67 معيارًا رئيسيًا من سير العمل الخاص بـ SLB لتقييم المواقع المحتملة. ثم قامت بإجراء تحليل الحساسية لفهم تأثير السمات المتنوعة وخصائص الموقع على نتائج التصنيف. وتم قياس أداء المواقع مقارنة بخصائص أحواض تخزين الكربون في الولايات المتحدة وأوروبا.

وباستخدام عمليات محاكاة مونت كارلو لتقييم أكثر من 2000 تكرار، قامت SLB بتصنيف المواقع للعميل من الأفضل إلى الأسوأ. وقد مكنت هذه العملية العميل من تحديد أولويات المناطق ذات الخصائص السطحية وتحت السطحية الرئيسية، بالإضافة إلى المناطق ذات التصنيف العالي لإجراء تقييم واستثمار أكثر تفصيلاً.

وجاء إعلان اليوم كجزء من ADIPEC، وهي منصة دولية توحد الصناعة لتسريع الإجراءات العاجلة والجماعية والمسؤولة لإزالة الكربون بشكل أسرع وأكثر مواكبة للمستقبل في نظام الطاقة لدينا، والذي يقام في أبوظبي حتى 5 أكتوبر/تشرين الأول.

لمزيد من المعلومات حول حل تخزين الكربون وتصنيفه، تفضل بزيارة slb/carbon-storage-screening-ranking .

نبذة عن SLB

SLB (NYSE: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل على تحفيز الابتكار في مجال الطاقة من أجل كوكب متوازن. من خلال بصمة عالمية في أكثر من 100 دولة وموظفين يمثلون ضعف عدد الجنسيات تقريبًا، نعمل يوميًا على ابتكار النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. اكتشف المزيد عبر slb .

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية: يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية - أي بيانات حول المستقبل، وليس حول الأحداث الماضية. غالبًا ما تحتوي مثل هذه العبارات على كلمات مثل "تتوقع"، و"قد"، و"يمكن"، و"تقدر"، و"تعتزم"، و"تترقب"، و"سوف"، و"محتمل"، و"متوقع"، وكلمات أخرى مماثلة. تتناول البيانات التطلعية المسائل غير المؤكدة، بدرجات متفاوتة، مثل التوقعات أو التكهنات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة لـ SLB أو الفوائد المتوقعة منها؛ بيانات حول الأهداف والخطط والتوقعات فيما يتعلق بالاستدامة والمسائل البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بانتقال الطاقة وتغير المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. تخضع هذه البيانات لمخاطر وشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف صافي انبعاثات الكربون السلبية؛ عدم القدرة على التعرف على الفوائد المقصودة من استراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ المبادرات التشريعية والتنظيمية التي تتناول الاهتمامات البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير تغير المناخ العالمي؛ توقيت أو استلام الموافقات والتصاريح التنظيمية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المفصلة في أحدث نماذج 10-K و10-Q و8-K الخاصة بـ SLB المودعة أو المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. إذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك أو غيرها (أو تغيرت عواقب مثل هذا التطور)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تنعكس في بياناتنا التطلعية. البيانات التطلعية تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وينكر SLB أي نية أو التزام بالتحديث العلني أو مراجعة هذه البيانات، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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