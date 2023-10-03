تطلق SLB حلول فحص وتصنيف تخزين الكربون

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت SLB (NYSE: SLB) اليوم حل فحص وتصنيف تخزين الكربون الذي يزيد الثقة في قرارات اختيار الموقع بناءً على التحليل العلمي للسلامة طويلة المدى والإمكانات الاقتصادية للأصل.
يساعد الحل العملاء على تجنب مواقع التخزين دون المستوى الأمثل التي تحتوي على عوامل خطر يمكن أن تهدر وقتًا وموارد ثمينة، فضلاً عن تقليل احتمالية وصول مشروع احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) إلى قرار الاستثمار النهائي (FID).
صرح Frederik Majkut، نائب الرئيس الأول لـ Carbon Solutions لأعمال الطاقة الجديدة لـ SLB: "تعد عملية احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه واحدة من الفرص الأكثر إلحاحًا لتقليل الانبعاثات، ولكن يجب زيادتها بمقدار 100-200 مرة في أقل من ثلاثة عقود لتحقيق التأثير المتوقع على الطموحات العالمية لصافي الانبعاثات الصفرية". "إن التأكد من أن موقع التخزين أكثر أمانًا واقتصادًا يعد أمرًا بالغ الأهمية للسرعة والحجم والاستثمار اللازم لدفع نمو احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بشكل هادف من أجل نظام بيئي منخفض الكربون للطاقة."
يستخدم حل الفحص والتصنيف كلاً من البيانات الفنية وغير الفنية لتوفير تقييم تفصيلي للقدرة والجدوى الاقتصادية لمواقع التخزين، مع تحديد المخاطر المحتملة. يتم إنشاء مقارنة مرجعية، مستمدة من مشاريع التخزين الناجحة عالميًا، لتوفير أساس نسبي لتصنيف كل موقع.
يستخدم SLB أدوات خاصة، مدعومة بسير عمل متقدم ممكّن رقميًا، لتوفير عملية سريعة وقابلة للتتبع ومتسقة للتحقق من صحة البيانات، مع التركيز على تحديد المخاطر باستخدام تحليل الحساسية وعدم اليقين.
في ترينيداد وتوباغو، تعاونت SLB مع أحد العملاء لفحص وتصنيف مواقع التخزين المحتملة، قبل جولة الاستكشاف والإنتاج البحرية المقررة وجولة ترخيص تخزين الكربون. قامت SLB بتقييم مواقع التخزين في ثلاث مقاطعات جغرافية، باستخدام 67 معيارًا رئيسيًا من سير العمل الخاص بـ SLB لتقييم المواقع المحتملة. ثم قامت بإجراء تحليل الحساسية لفهم تأثير السمات المتنوعة وخصائص الموقع على نتائج التصنيف. وتم قياس أداء المواقع مقارنة بخصائص أحواض تخزين الكربون في الولايات المتحدة وأوروبا.
وباستخدام عمليات محاكاة مونت كارلو لتقييم أكثر من 2000 تكرار، قامت SLB بتصنيف المواقع للعميل من الأفضل إلى الأسوأ. وقد مكنت هذه العملية العميل من تحديد أولويات المناطق ذات الخصائص السطحية وتحت السطحية الرئيسية، بالإضافة إلى المناطق ذات التصنيف العالي لإجراء تقييم واستثمار أكثر تفصيلاً.
وجاء إعلان اليوم كجزء من ADIPEC، وهي منصة دولية توحد الصناعة لتسريع الإجراءات العاجلة والجماعية والمسؤولة لإزالة الكربون بشكل أسرع وأكثر مواكبة للمستقبل في نظام الطاقة لدينا، والذي يقام في أبوظبي حتى 5 أكتوبر/تشرين الأول.
لمزيد من المعلومات حول حل تخزين الكربون وتصنيفه، تفضل بزيارة slb/carbon-storage-screening-ranking .
نبذة عن SLB
SLB (NYSE: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل على تحفيز الابتكار في مجال الطاقة من أجل كوكب متوازن. من خلال بصمة عالمية في أكثر من 100 دولة وموظفين يمثلون ضعف عدد الجنسيات تقريبًا، نعمل يوميًا على ابتكار النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. اكتشف المزيد عبر slb .
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