Visa تطلق مبادرة لمشاريع الذكاء الاصطناعي المُنتجة بقيمة 100 مليون دولار

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Visa (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال المدفوعات، اليوم عن مبادرة جديدة لمشاريع الذكاء الاصطناعي المُنتجة بقيمة 100 مليون دولار للاستثمار في الجيل القادم من الشركات التي تُركِّز على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المنتجة التي سوف تؤثر في مستقبل التجارة والمدفوعات.
باعتبارها رائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال المدفوعات منذ عام 1993، تعتبر Visa هذه المبادرة امتدادًا لريادتها في استخدام الذكاء الاصطناعي لدفع الابتكار في مجال المدفوعات، وتقديم قيمة للشركاء والعملاء، وتوسيع التجارة العالمية وتشجيعها. الذكاء الاصطناعي المُنتج هو مجموعة فرعية ناشئة من الذكاء الاصطناعي قائمة على نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) لتطوير ذكاء اصطناعي عام قادر على إنشاء النصوص أو الصور أو محتوى آخر من مجموعات كبيرة من البيانات الموجودة عند المطالبة بذلك. يقول Jack Forestell، كبير مسؤولي المنتجات والإستراتيجيات في شركة Visa Inc. "في حين أن الكثير من الذكاء الاصطناعي المُنتج حتى الآن يركز على المهام وإنشاء المحتوى، فإن هذه التكنولوجيا لن تعيد تشكيل طريقة عيشنا وعملنا فحسب، بل ستعمل أيضًا على إحداث تغيير هادف في التجارة بطرق نحتاج إلى فهمها".
ستقود هذه المبادرة شركة Visa Ventures، الذراع الاستثمارية العالمية لشركة Visa. تستثمر Visa Ventures في الشركات التي تقود الابتكار في مجال المدفوعات والتجارة منذ عام 2007 وتعقد شراكات معها. يقول David Rolf، رئيس شركة Visa Ventures التابعة لشركة Visa Inc. "مع قدرات الذكاء الاصطناعي المُنتج التي تؤهله لأن يكون أحد أكثر التقنيات التحويلية في عصرنا، يسرنا أن نوسِّع تركيزنا على الاستثمار في بعض الشركات الناشئة المدعومة بالمشاريع الأكثر ابتكارًا وثورية التي تعمل عبر الذكاء الاصطناعي المُنتج والتجارة والمدفوعات".
لمعرفة المزيد عن مبادرة مشاريع الذكاء الاصطناعي المُنتجة بقيمة 100 مليون دولار وVisa Ventures، تُرجى زيارة Visa/ventures .
نبذة عن Visa
تُعد Visa (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) شركة رائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تعمل على تسهيل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية عبر أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتتمثل مهمتنا في ربط العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، ما يتيح للأفراد والشركات والاقتصادات الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات لا بد أن تشمل الجميع في كل مكان، وترتقي بمستوى الجميع في كل مكان، وأن الوصول إلى الخدمات أمر أساسي لمستقبل حركة الأموال. تعرف على المزيد على Visa .
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