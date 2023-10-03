Visa تطلق مبادرة لمشاريع الذكاء الاصطناعي المُنتجة بقيمة 100 مليون دولار

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Visa (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال المدفوعات، اليوم عن مبادرة جديدة لمشاريع الذكاء الاصطناعي المُنتجة بقيمة 100 مليون دولار للاستثمار في الجيل القادم من الشركات التي تُركِّز على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المنتجة التي سوف تؤثر في مستقبل التجارة والمدفوعات.

باعتبارها رائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال المدفوعات منذ عام 1993، تعتبر Visa هذه المبادرة امتدادًا لريادتها في استخدام الذكاء الاصطناعي لدفع الابتكار في مجال المدفوعات، وتقديم قيمة للشركاء والعملاء، وتوسيع التجارة العالمية وتشجيعها. الذكاء الاصطناعي المُنتج هو مجموعة فرعية ناشئة من الذكاء الاصطناعي قائمة على نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) لتطوير ذكاء اصطناعي عام قادر على إنشاء النصوص أو الصور أو محتوى آخر من مجموعات كبيرة من البيانات الموجودة عند المطالبة بذلك. يقول Jack Forestell، كبير مسؤولي المنتجات والإستراتيجيات في شركة Visa Inc.‎ "في حين أن الكثير من الذكاء الاصطناعي المُنتج حتى الآن يركز على المهام وإنشاء المحتوى، فإن هذه التكنولوجيا لن تعيد تشكيل طريقة عيشنا وعملنا فحسب، بل ستعمل أيضًا على إحداث تغيير هادف في التجارة بطرق نحتاج إلى فهمها".

ستقود هذه المبادرة شركة Visa Ventures، الذراع الاستثمارية العالمية لشركة Visa. تستثمر Visa Ventures في الشركات التي تقود الابتكار في مجال المدفوعات والتجارة منذ عام 2007 وتعقد شراكات معها. يقول David Rolf، رئيس شركة Visa Ventures التابعة لشركة Visa Inc.‎ "مع قدرات الذكاء الاصطناعي المُنتج التي تؤهله لأن يكون أحد أكثر التقنيات التحويلية في عصرنا، يسرنا أن نوسِّع تركيزنا على الاستثمار في بعض الشركات الناشئة المدعومة بالمشاريع الأكثر ابتكارًا وثورية التي تعمل عبر الذكاء الاصطناعي المُنتج والتجارة والمدفوعات".

لمعرفة المزيد عن مبادرة مشاريع الذكاء الاصطناعي المُنتجة بقيمة 100 مليون دولار وVisa Ventures، تُرجى زيارة Visa/ventures .

نبذة عن Visa

تُعد Visa (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) شركة رائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تعمل على تسهيل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية عبر أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتتمثل مهمتنا في ربط العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، ما يتيح للأفراد والشركات والاقتصادات الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات لا بد أن تشمل الجميع في كل مكان، وترتقي بمستوى الجميع في كل مكان، وأن الوصول إلى الخدمات أمر أساسي لمستقبل حركة الأموال. تعرف على المزيد على Visa .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.