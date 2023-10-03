جامعة تكساس إي أند أم في قطر الشريكة لمؤسسة قطر تعلن عن إنضمام عدد قياسي من الطلاب

استقبلت جامعة تكساس إي أند أم في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، 162 طالبًا جديدًا إستعدادا لإنطلاق فصل الخريف الدراسي 2023، من بينهم 86 طالبًا قطريًا. وقد سجل هذا العام أعلى نسبة إنتساب في تاريخ الجامعة.

بلغ إجمالي عدد الطلاب في الجامعة هذا الخريف 844 طالبًا، بما في ذلك عدد الطلاب المنتسبين الذين يتابعود دراستهم في الجامعات الشريكة الأخرى في المدينة التعليمية إلى جانب جامعة تكساس إي أند أم في قطر، فضلًا عن الذين يدرسون في الخارج في الحرم الجامعي الرئيسي كوليج ستيشن، تكساس (الولايات المتحدة الامريكية). وبلغ العدد الاجمالي للطلاب الجامعيين 632 ، 61% منهم قطريين ، و 48% منهم من الطالبات الاناث.

استقبلت جامعة تكساس إي أند أم في قطر 12 طالبًا جديدا في برنامج الماجستير في فصل الخريف الدراسي 2023، الى جانب استضافتها لـ87 طالباً في برنامج الدكتوراه من الحرم الجامعي الرئيسي كوليج ستيشن، تكساس (الولايات المتحدة الامريكية)، و25 طالباً في برنامج زمالة الدكتوراه.

ويسعى الطلاب الجدد الى تكوين مسيرة مهنية في المجال الهندسي والمساهمة في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة للقضايا الراهنة التي تواجهها دولة قطر والمنطقة والعالم.

يتابع الطلاب الجامعيين الدراسة في برنامج البكالوريوس في الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية أو هندسة البترول. وتقدّم جامعة تكساس إي أند أم في قطر أيضًا برنامجي دراسات عليا وهما ماجستير في العلوم وبرنامج الماجستير في الهندسة الكيميائية. بالإضافة إلى مقررات الهندسة، سيحظى الطلاب أيضًا بمقررات في مجالات العلوم والرياضيات والفنون الحرة والعلوم الإنسانية؛ ويتاح أيضًا لطلاب جامعة تكساس إي أند أم في قطر فرصة التسجيل في مقررات مختلفة في الجامعات الشريكة الأخرى لمؤسسة قطر داخل المدينة التعليمية.

والجدير بالذكر أن سمعة الجامعة، ومرافقها عالية المستوى، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، والأثر الجيد الذي تركه خريجو جامعة تكساس إي أند أم في قطر في المنطقة، من العوامل الرئيسية التي ساعدت الطلاب على اتخاذ قرار الإنضمام إلى الجامعة.

وفي هذا الصدد تحدّثت طالبات دفعة 2027 التوائم الثلاثة نور، وزينب، وفاطمة الشرشني عن مدى حماسهن للالتحاق ببرنامج البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، في جامعة تكساس إي أند أم في قطر.

حيث قالت نور:”لقد قدمنا ​​طلبا للالتحاق بجامعة تكساس إي أند أم في قطر، نظرًا لشهرتها وسمعتها المميّزة كونها واحدة من أفضل كليّات الهندسة في العالم؛ فالبرنامج الأكاديمي ثريّ بالمعرفة والفرص لإعداد بحوث عديدة ومتنوعة فضلاً عن توافر أنشطة أخرى”.

وأضافت زينب قائلة: "كنت قلقة بشأن التخصّص في الهندسة الكيميائية، لكن المشاركة في برنامج ميزة خلال الصيف وحضور دروس الكيمياء ساعدني على اكتساب الثقة بالنفس للتخصّص في هذا المجال."

ومن جانبها قالت فاطمة: "نحن نتطلع إلى أن نصبح مهندسات للإسهام في تنمية وتحقيق التقدم لدولة قطر، ونحن على يقين بأن جامعة تكساس إي أند أم في قطر ستساعدنا في تحقيق هذا الهدف."

أمّا بالنسبة لفيصل البستامي طالب السنة الأولى في الهندسة الميكانيكية من دفعة 2027، فقد قاده حبه للسيارات وميكانيكياتها الى جامعة تكساس إي أند أم في قطر.

وعبّر فيصل قائلًا: "أتطلع إلى توظيف جميع اهتماماتي خلال الأربع سنوات القادمة مثل شغفي بكرة القدم، واستكشاف كيف تعمل الأشياء. وأنا متحمس لأن أكون واحدًا من الأجيز، وان أعيش تجربة تعلم ممتعة من خلال تخصّصي الهندسي. أنا حالياً ألعب كرة القدم لصالح نادي قطر الرياضي، وأسعى الى حمل قميص نادي جامعة تكساس إي أند أم في قطر على الملعب أيضًا."

وقد أشار الدكتور سيزار مالافي، عميد جامعة تكساس إي أند أم في قطر، إلى أن الطلاب ينحدرون من أكثر من 40 دولة مختلفة ، الأمر الذي يمثل تنوعاً أكاديميا وثقافيا في جامعة تكساس إي أند أم في قطر.

وفي هذا الشأن قال الدكتور مالافي : "نحن فخورون بأننا استقبلنا دفعة استثنائية من الطلاب الجدد في فصل الخريف الدراسي 2023 حيث تسعى جامعة تكساس إي أند أم في قطر الى تكوين جيل جديد من القادة في مجال الهندسة في قطر - ليس مهندسين ذوي الخبرة الفنية فحسب، وانما جيلًا يجسّد قيم الأجي مثل الاحترام، والتميز، والقيادة، والولاء، والنزاهة والإيثار. وبالتالي سيسهم مهندسونا في بناء اقتصاد قائم على المعرفة في دولة قطر ومجاراة التحول العالمي في مجال الطاقة. ستتاح لطلابنا كل السبل لتحصيل تخصّص هندسي عالمي المستوى، فضلًا عن فرص قيمة للمشاركة في اعداد أبحاث مبتكرة. سيكونون مفتاح التغيير في المستقبل."

قبل انطلاق فصل الخريف الدراسي، شارك الطلاب الجدد في لقاء تعريفي على مدار ثلاثة أيام، صمم للتعريف بجامعة تكساس إي أند أم و تقاليدها المميّزة، وكيفية تحقيق النجاح في مؤسسة تعليمية هندسية ذائعة الصيت.

يُطلق على الطلاب وخريجي جامعة تكساس إي أند أم لقب "أجيز" ويُحافَظ على هذا التقليد في جامعة تكساس إي أند أم في الدوحة. وشمل اللقاء التعريفي عرضًا للفرص التي تمنحها جامعة تكساس إي أند أم في قطر للطلاب - بدءًا من الأندية الاجتماعية والأنشطة وصولاً إلى الخبرات التعليمية التحويلية مثل رحلات الدولية لتعلم الخدمة، والدراسة في الخارج، والبحوث الجامعية.

وسينضم الطلاب أيضًا إلى شبكة خريجي الأجي العالمية، التي تضم الآن ما يقارب عن 575,000 خريج من جامعة تكساس إي أند أم.

عن جامعة تكساس إي أند أم في قطر :

منذ عام 2003 تقدم جامعة تكساس إي أند أم في قطر برامج البكالوريوس في اختصاصات الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وهندسة البترول في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر ، وبرنامج الماجستير في الهندسة الكيميائية منذ 2011. وقد تخرج من جامعة تكساس إي أند أم في قطر اكثر من 1,500 مهندس و مهندسة. الاختصاصات الهندسية الأربعة التي يتم تقديمها في جامعة تكساس إي أند أم في قطر هي معتمدة من قبل لجنة الاعتماد الهندسية في مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا. تعمل جامعة تكساس إي أند أم في قطر على جذب أعضاء هيئة تدريس من كافة أنحاء العالم، لتوفير هذه التجربة التعليمية الفريدة، وللمشاركة في نشاطات البحوث التي تقدّر قيمتها بأكثر من284.3 مليون دولار أمريكي، والتي تعالج مسائل مهمة لدولة قطر. للمزيد يرجى زيارة الموقع: .