5 أطعمة شائعة تنقرض قريبا

(MENAFN
- Al Watan) 1. الشوكولاتة
بسبب تغير المناخ، قد يتم القضاء على نبات الكاكاو بالكامل بحلول عام 2050، حيث أصبحت زراعة حبوب الكاكاو صعبة بشكل متزايد بسبب أنماط الطقس الأكثر تطرفا.
2- الموز
في دراسة حديثة أجرتها جامعة ((إكستر))، قد يتم القضاء على الموز بسبب الظروف المناخية المعاكسة في 10 دول، بحلول عام 2050، حيث ستؤدي ظاهرة الاحتباس الحراري والفيضانات المتكررة والجفاف إلى تفاقم المشكلة.
3- الأرز
وفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات في أنماط هطول الأمطار بسبب تغير المناخ العالمي، ستؤدي إلى ندرة موارد المياه والأراضي، ما سيؤثر بشكل كبير على زراعة الأرز.
4-القهوة
من المقرر أن يختفي منشط الصباح لأن 50% من الأراضي المستخدمة لزراعة القهوة لن تكون صالحة للزراعة بحلول عام 2100، وفي تقرير تاريخي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، حذرت الهيئة من الحاجة الملحة لمعالجة إدارة الأراضي، مع تآكل التربة السطحية الذي يحدث بمعدلات أسرع من أي وقت مضى.
5- البطاطس
يشكل تغير المناخ تهديدًا خطيرًا لزراعة البطاطس، حيث إن ارتفاع درجات الحرارة المصاحب لمستويات سطح البحر يدفع مزارعي البطاطس إلى الانتقال إلى ارتفاعات أعلى في بيرو، أكبر منتج للبطاطس في أمريكا اللاتينية.
MENAFN03102023000089011017ID1107181877
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.