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5 أطعمة شائعة تنقرض قريبا

10/3/2023 2:21:12 PM
(MENAFN- Al Watan) 1. الشوكولاتة
بسبب تغير المناخ، قد يتم القضاء على نبات الكاكاو بالكامل بحلول عام 2050، حيث أصبحت زراعة حبوب الكاكاو صعبة بشكل متزايد بسبب أنماط الطقس الأكثر تطرفا.
2- الموز
في دراسة حديثة أجرتها جامعة ((إكستر))، قد يتم القضاء على الموز بسبب الظروف المناخية المعاكسة في 10 دول، بحلول عام 2050، حيث ستؤدي ظاهرة الاحتباس الحراري والفيضانات المتكررة والجفاف إلى تفاقم المشكلة.
3- الأرز
وفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات في أنماط هطول الأمطار بسبب تغير المناخ العالمي، ستؤدي إلى ندرة موارد المياه والأراضي، ما سيؤثر بشكل كبير على زراعة الأرز.
4-القهوة
من المقرر أن يختفي منشط الصباح لأن 50% من الأراضي المستخدمة لزراعة القهوة لن تكون صالحة للزراعة بحلول عام 2100، وفي تقرير تاريخي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، حذرت الهيئة من الحاجة الملحة لمعالجة إدارة الأراضي، مع تآكل التربة السطحية الذي يحدث بمعدلات أسرع من أي وقت مضى.
5- البطاطس
يشكل تغير المناخ تهديدًا خطيرًا لزراعة البطاطس، حيث إن ارتفاع درجات الحرارة المصاحب لمستويات سطح البحر يدفع مزارعي البطاطس إلى الانتقال إلى ارتفاعات أعلى في بيرو، أكبر منتج للبطاطس في أمريكا اللاتينية.

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