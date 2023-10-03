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Chatgpt بالصوت والصورة

10/3/2023 2:21:12 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم شركة أوبن إيه.آي للتكنولوجيا، المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي، إضافة خصائص جديدة، تتيح للمنصة الرد على الأسئلة الصوتية والصور التي يعرضها المستخدم على المنصة.
وقالت الشركة الأمريكية المملوكة لإمبراطورية البرمجيات مايكروسوفت ((بدأنا طرح قدرات صوتية ومرئية جديدة في شات جي.بي.تي))، مشيرة إلى أن واجهة المستخدم الجديد للمنصة، ستسمح للمستخدم بإجراء محادثات صوتية مع شات جي.بي.تي، وأيضاً عرض صور للمحادثة الآلية.
ويتيح الخيار الصوتي الجديد، الذي تقول أوبن.إيه.آي، إنه سيعمل بنفس طريقة المساعد الشخصي الرقمي الصوتي ((سيري))، من شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل، للمستخدم إجراء محادثات ثنائية مع منصة شات جي.بي.تي.
وقالت أوبن إيه.آي، إن مساعد الذكاء الاصطناعي الصوتي المرئي، سيكون متاحاً أمام المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة للمشتركين في المنصة، مقابل اشتراك شهري من فئتي بلس وإنتربرايز. وأضافت أن المشترك يستطيع التقاط صورة لمعلم سياحي مثلاً، وعرضها على المنصة لإجراء حوار معها حول هذه الصورة، ومعرفة المزيد من المعلومات عن هذا المعلم.
وأضافت شركة التكنولوجيا سريعة النمو، إن المستخدم يستطيع استخدام الخاصية الجديدة في مساعدة أطفاله في حل المسائل الرياضية المدرسية، من خلال رسم دائرة حول المسائل المطلوب حلها، ثم إدخال الصورة على المنصة، لكي تقوم بطرح التلميحات المطلوبة لفهم المسائل وحلها.
جاء بيان أوبن إيه.آي، بعد دخول شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، مثل الفابيت/غوغل وميتا/فيسبوك وأمازون، إلى السباق في مجال أدوات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في الاستخدامات العامة.

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