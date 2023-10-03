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مجري وأمريكي يفوزان بطب نوبل

10/3/2023 2:21:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل في الطب، أن العالمين كاتالين كاريكو ودرو وايزمان من المجر والولايات المتحدة فازا بالجائزة في علم وظائف الأعضاء (فسيولوجيا) أو الطب لعام 2023 تقديرًا لاكتشافاتهما التي ساعدت على تطوير لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال أو ((الرنا المرسال)) بشكل فعال ضد فيروس كورونا.
وهذه الجائزة، وهي واحدة من أرفع الجوائز في المجتمع العلمي، يتم اختيارها من قبل جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد، وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار).
وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم: ((منحنا جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب لعام 2023 إلى كاتالين كاريكو ودرو وايزمان لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديل قاعدة النيوكليوزيد التي ساعدت على تطوير لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال بشكل فعال ضد كوفيد-19)).
واكتشفت كاريكو طريقة تمنع الجهاز المناعي من أن يكون له رد فعل ضد تطوير لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال المصنعة في المختبر بإحداث التهابات، الأمر الذي كان يُنظر إليه في السابق باعتباره عقبة رئيسية أمام أي استخدام علاجي لهذه اللقاحات.
وأظهرت كاريكو بالتعاون مع وايزمان في عام 2005 أن تعديل قاعدة النيوكليوزيد، وهي وحدات الجزيئات التي تحدد الشفرة الجينية للحمض النووي الريبوزي المرسال، يمكن أن تبقي هذا الحمض تحت رقابة الجهاز المناعي.
وقال ريكارد ساندبرج، عضو الهيئة المانحة للجائزة في معهد كارولينسكا: ((تقدر جائزة نوبل لهذا العام اكتشافهما العلمي الأساسي الذي غير بشكل جذري فهمنا لكيفية تفاعل الحمض النووي الريبوزي المرسال مع جهاز المناعة، ما كان له تأثير كبير على المجتمع خلال الجائحة الأخيرة)).
وجائزة نوبل في الطب هي الأولى التي يجري إعلانها، على أن تشهد الأيام التالية الإعلان عن الفائزين بالجوائز الخمس المتبقية لنوبل عن هذا العام.

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