%93 لاعبو الفيديو من جيل ألفا

(MENAFN
- Al Watan) بحلول 2025، من المتوقع أن يصل عدد لاعبي ألعاب الفيديو إلى 3.6 مليارات شخص، وسط توقعات بتحقيقها إيرادات هائلة تصل إلى211 مليار دولار.
ويوضح مخطط معلومات، ترعاه شركة Roundhill Investments، كيفية تفاعل اللاعبين من مختلف الأجيال حول العالم مع ألعاب الفيديو، وجاء فيه لاعبو جيل ألفا الأعلى تفاعلا بـ93 %.
الفئات العمرية
أوضحت الشركة باستخدام بيانات مأخوذة من استطلاع أجرته Newzoo بين فبراير ومايو 2023 مع 74295 مشاركا في 36 دولة الفئات العمرية لكل مجموعة سكانية: جيل ألفا (مواليد 2010 أو أحدث / 10-13 سنة)، والجيل Z (مواليد 1995-2009 / 14-28 عاما)، وجيل الألفية (مواليد 1981-1994 / 29-42 سنة)، والجيل العاشر (مواليد 1965-1980 / 43-58 سنة)، وجيل طفرة المواليد (من مواليد 1946-1964 / 59-65 عاما).وأشارت إلى أنه من بين أفراد جيل ألفا الذين شملهم الاستطلاع 93% من لاعبي ألعاب الفيديو. ومع ذلك، فإن كلا من جيل ألفا وZ هما أيضا المجموعات الأكثر احتمالية للانخراط في ألعاب الفيديو بطرق أخرى، مثل متابعة قنوات الألعاب، والمشاركة في المجتمعات عبر الإنترنت. وهذا ليس مفاجئًا، حيث إنهم نشأوا مع التكنولوجيا كجزء لا يتجزأ من حياتهم.
3 أجيال
أما جيل الألفية والجيل العاشر وجيل طفرة المواليد فمن المثير للاهتمام أن نسبة الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه الأشكال الأخرى يبدو أنها تنخفض مع تقدم العمر. وعلى الرغم من أن أقل من نصف جيل طفرة المواليد الذين لديهم إمكان الوصول إلى الإنترنت يعتبرون أنفسهم من عشاق الألعاب، فإن هذا يشير في الغالب إلى ممارسة الألعاب، حيث ينخرط 5% منهم فقط بطرق أخرى. مستقبل الألعاب متنوع
مع قيادة الأجيال الشابة مستقبل الألعاب، ستستمر نماذج الأعمال والتقنيات الجديدة في الظهور، لإرضاء هؤلاء الجماهير عبر العديد من نقاط الاتصال، وبالطبع الاستمرار في جذب انتباه العلامات التجارية خارج الصناعة.
- %93 لاعبو ألعاب الفيديو من جيل ألفا.
- %5 من جيل طفرة المواليد ينخرطون في ألعاب الفيديو.
- جيل الألفية، والعاشر، وجيل طفرة المواليد تنخفض أعدادهم مع تقدم العمر.
- جيل ألفا وZ هما أيضا المجموعات الأكثر احتمالية للانخراط في ألعاب الفيديو بطرق أخرى.
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