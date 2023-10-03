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%93 لاعبو الفيديو من جيل ألفا

10/3/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) بحلول 2025، من المتوقع أن يصل عدد لاعبي ألعاب الفيديو إلى 3.6 مليارات شخص، وسط توقعات بتحقيقها إيرادات هائلة تصل إلى211 مليار دولار.
ويوضح مخطط معلومات، ترعاه شركة Roundhill Investments، كيفية تفاعل اللاعبين من مختلف الأجيال حول العالم مع ألعاب الفيديو، وجاء فيه لاعبو جيل ألفا الأعلى تفاعلا بـ93 %.
الفئات العمرية
أوضحت الشركة باستخدام بيانات مأخوذة من استطلاع أجرته Newzoo بين فبراير ومايو 2023 مع 74295 مشاركا في 36 دولة الفئات العمرية لكل مجموعة سكانية: جيل ألفا (مواليد 2010 أو أحدث / 10-13 سنة)، والجيل Z (مواليد 1995-2009 / 14-28 عاما)، وجيل الألفية (مواليد 1981-1994 / 29-42 سنة)، والجيل العاشر (مواليد 1965-1980 / 43-58 سنة)، وجيل طفرة المواليد (من مواليد 1946-1964 / 59-65 عاما).وأشارت إلى أنه من بين أفراد جيل ألفا الذين شملهم الاستطلاع 93% من لاعبي ألعاب الفيديو. ومع ذلك، فإن كلا من جيل ألفا وZ هما أيضا المجموعات الأكثر احتمالية للانخراط في ألعاب الفيديو بطرق أخرى، مثل متابعة قنوات الألعاب، والمشاركة في المجتمعات عبر الإنترنت. وهذا ليس مفاجئًا، حيث إنهم نشأوا مع التكنولوجيا كجزء لا يتجزأ من حياتهم.
3 أجيال
أما جيل الألفية والجيل العاشر وجيل طفرة المواليد فمن المثير للاهتمام أن نسبة الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه الأشكال الأخرى يبدو أنها تنخفض مع تقدم العمر. وعلى الرغم من أن أقل من نصف جيل طفرة المواليد الذين لديهم إمكان الوصول إلى الإنترنت يعتبرون أنفسهم من عشاق الألعاب، فإن هذا يشير في الغالب إلى ممارسة الألعاب، حيث ينخرط 5% منهم فقط بطرق أخرى. مستقبل الألعاب متنوع
مع قيادة الأجيال الشابة مستقبل الألعاب، ستستمر نماذج الأعمال والتقنيات الجديدة في الظهور، لإرضاء هؤلاء الجماهير عبر العديد من نقاط الاتصال، وبالطبع الاستمرار في جذب انتباه العلامات التجارية خارج الصناعة.
- %93 لاعبو ألعاب الفيديو من جيل ألفا.
- %5 من جيل طفرة المواليد ينخرطون في ألعاب الفيديو.
- جيل الألفية، والعاشر، وجيل طفرة المواليد تنخفض أعدادهم مع تقدم العمر.
- جيل ألفا وZ هما أيضا المجموعات الأكثر احتمالية للانخراط في ألعاب الفيديو بطرق أخرى.

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