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تفاعل ثقافي بين السعوديين والعمانيين

10/3/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد المثقفون العمانيون أن اختيار سلطنة عمان ((ضيف شرف)) معرض الرياض الدولي للكتاب جاء ((في سياق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، وفي إطار الجهود المشتركة من البلدين لتعزيز التعاون في المجال الثقافي علاوة على إدراجها ضمن البرنامج الثقافي الذي تستعرض فيه تراثها وتاريخها وفنونها وثقافتها، ((الوطن)) رصدت آراء المثقفين حول هذا.
تعزيز التبادل الثقافي
بداية تحدث مدير عام مساعد، للمعرفة والتنمية الثقافية، بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، بسلطنة عمان أحمد الرواحي، قائلا ((يمثل معرض الرياض وعريبا وعالميا، وقد شهدنا انطلاقة هذا المعرض العريق الذي يستضيف سلطنة عمان، كضيف شرف في دورته الحالية. ونحن نعدها فرصة سانحة، تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، ومن شأنها تعزيز التبادل الثقافي القائم وتطوير العمل المشترك في المجالات الثقافية والإبداعية بشكل عام)).
تعزيزاً للروابط
أكد أديب وإعلامي رئيس مركز قيم – سلطنة عُمان صالح الفهدي قائلا ((يشكل معرض الكتاب بالرياض حدثاً كبيراً في أضابير الأحداث الثقافية المهمة جداً، فالعدد الكبير لدور الكتب التي شاركت في المعرض وصلت إلى 1800 دار؛ مما يعني القيمة العظيمة لهذا المعرض، ومن المسعد أن تحل بلدنا سلطنة عمان ضيف شرف في الدورة الحالية لمعرض الرياض للكتاب، وهي مشاركة جاءت تعزيزاً للروابط المتينة التي تجمعُ بين البلدين، وترسمُ ملامح التطلعات المستقبلية التي وضعها قادة البلدين لعلاقات أعمق أثراً، وأوسع تأثيراً بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان)). فرصة فريدة
وصف مدير النشر العلمي جامعة السلطان قابوس، جمال الغيلاني هذا المشاركة، قائلا ((تعد المشاركة في هذا المعرض فرصة فريدة لعرض الإصدارات والكتب العمانية القديم منها والحديث. وبالنسبة لنا في ركن جامعة السلطان قابوس، نعرض مجموعة من الكتب والمجلات العلمية في مختلف التخصصات وكذلك نسعى إلى إبراز الدور الذي تقوم به الجامعة في مجال النشر العلمي)).
النمط التقليدي
قال الشاعر والمترجم، هلال الحجري، ((أعتقد أن معرض الرياض الدولي للكتاب يعد من أبرز المحافل الثقافية في العالم العربي. من خلال مشاركتي في برنامجه الثقافي مرتين حتى الآن، ومتابعتي لأصدائه في مواقع التواصل الاجتماعي، أستطيع القول إنه نجح في ظهوره كصناعة ثقافية مهمة)).

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