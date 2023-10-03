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إلهام الفل يقود فنانا للصدارة

10/3/2023 2:21:11 PM

(MENAFN- Al Watan) قاد شغف عميد الفن الشعبي بمنطقة جازان، وحبه لنبتة الفل، إلى التغني به، وتحويل مهرجان الفل إلى مسرح غنائي، الأمر الذي جذب معه زوارًا للمهرجان من داخل المنطقة وخارجها، في وقت خطف الأنظار من أركان المبيعات، وتصدر نجاح مهرجان الفل والنباتات العطرية الأول بالمنطقة.
7 أهداف
خصص الفنان الشعبي محمد عطيف، موقعًا له داخل خيمة الفل والنباتات العطرية، وكتابة الشعر عنه، والإنشاد، إذ يقضي 6 ساعات متواصلة له في إلقاء الشعر دون كلل أو ملل، وذكر قيمته وبصمته لدى المنطقة وأهلها، ويجد طلبات خاصة من الزوار للاستماع، والتصفيق له، والذي ذاع صيته داخل وخارج خيمة الفل وحديقة الشهداء، ويحقق الفنان الشعبي أهدافًا عدة ممثلة في: الترويج للفل والنباتات العطرية، وذكر محاسنه، والتغني ببصمته وقيمته، وتشبيهه باحتضان المرأة له كما تحضن الطفل، والسعادة الكبيرة التي يجدها حامل الفل، وتحويل المنازل إلى بيئة جاذبة لاقتناء الفل من قبل المواطنين بشكل يومي له، وزيادة الألفة والمحبة بين الزوجين.
10 آلاف زائر
يشهد مهرجان الفل إقبالًا كبيرًا من الزوار، حيث بلغ إجمالي الزوار خلال 5 أيام 10 آلاف زائر من داخل منطقة جازان وخارجها، وتصدر زوار محايل عسير، زوار المهرجان من خارج المنطقة بـ60 %، ويستمتع الزوار بالفعاليات المنفذة، وشراء الفل، والنباتات العطرية، وسط تنظيمات مميزة تنظمها فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه، بالتعاون مع محافظة وبلدية أبو عريش.
قيمة الفل
أكد عطيف، أن للفل والنباتات العطرية قيمة وبصمة كبيرة، لا يعرفها إلا أهل جازان، وأنه الهدية الأولى والقيمة لكل زوار المنطقة من مواطنين ومسؤولين، مشيرًا إلى أنه دأب للتعريف به، وإلقاء القصايد الشعرية، محبة لهذه النبتة الطيبة، وأنه يوميًا يعمل على اقتناء الفل، مضيفًا إلى أن الفل يعد ابنًا مميزًا لأهالي جازان، ولا يكاد يخلو معه منزلا من منازل المواطنين يوميًا، والتي تخلق أجواء من الألفة والمحبة بين الأسر، خاصة النساء، مؤكدًا أن الشعر والفل يرتبطان بعلاقة ود كبيرة بينهما، والتي تغنى بها العديد من الشعراء والفنانين على مستوى المملكة، والعالم العربي على وجه العموم، مشيدًا بدور إمارة المنطقة باعتماد مهرجان الفل بمحافظة أبوعريش، والتي تعد قلب منطقة جازان، والموطن الأصلي للفل والنباتات العطرية.

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