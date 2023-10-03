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تراجع أسهم 149 شركة والمؤشر يخسر 52 نقطة

10/3/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأحمر خاسرا 53 نقطة عند مستوى 10952 نقطة، وبتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 77 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 149 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، والسعودي الألماني الصحية، والصقر للتأمين، وبوبا العربية، وأمريكانا الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الصناعات الكهربائية، والباحة، ودار الأركان، ورعاية، ومرنة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و8.02% .
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي، والصناعات الكهربائية، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، وعذيب للاتصالات، والراجحي، ولومي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 247.82 نقطة ليقفل عند مستوى 22544.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.

MENAFN03102023000089011017ID1107181870

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