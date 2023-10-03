تراجع أسهم 149 شركة والمؤشر يخسر 52 نقطة

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأحمر خاسرا 53 نقطة عند مستوى 10952 نقطة، وبتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 77 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 149 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، والسعودي الألماني الصحية، والصقر للتأمين، وبوبا العربية، وأمريكانا الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الصناعات الكهربائية، والباحة، ودار الأركان، ورعاية، ومرنة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و8.02% .
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي، والصناعات الكهربائية، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، وعذيب للاتصالات، والراجحي، ولومي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 247.82 نقطة ليقفل عند مستوى 22544.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.
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