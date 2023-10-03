أكاديمية طويق مركز عالمي معتمد لاختبارات الشهادات المهنية والاحترافية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت أكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، عن حصولها على اعتماد عالمي جديد لتقديم الاختبارات والشهادات المهنية والاحترافية بمقر الأكاديمية، وذلك بالشراكة مع منظمة Pearson Vue، التي تعمل مع العديد من المؤسسات والمنظمات حول العالم لتوفير البنية التحتية التقنية لتنفيذ الاختبارات والحصول على الشهادات الاحترافية في مختلف مجالات تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.
يأتي ذلك ضمن مساعي الأكاديمية المستمرة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر دعم الاحتياج المطلوب في الوظائف التقنية بأفضل الكوادر الوطنية من خلال عقد شراكات عالمية تنقل الخبرات باستخدام أفضل المنهجيات والممارسات؛ لتمكينهم وتأهيلهم في مواكبة متطلبات وظائف سوق العمل بقطاعاته المختلفة وتطوير حلول تقنية إبداعية ومبتكرة تعزز نمو مشاريع الجهات الرائدة والشركات الناشئة.
وفي ضوء ذلك جاء اعتماد مركز اختبارات الشهادات المهنية والاحترافية في أكاديمية طويق، بأكثر من 300 شهادة احترافية معتمدة كفرصة للمهتمين بالحصول على شهادات لتطوير وصقل مهاراتهم في مجالات التقنية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإدارة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي من كبرى الشركات مثل: Apple, Microsoft, IBM, CompTIA, cisco, aws, Alibaba, Dell, PMI, certnexus وغيرها من الجهات, ويمكن للمتدربين حجز اختبار الشهادة الاحترافية عبر الرابط .
يذكر أن أكاديمية طويق ساهمت في تخريج أكثر من 9,500 متدرب ومتدربة في 10 مجالات تدريبية وأكثر من 60 شراكة عالمية، حيث تعمل الأكاديمية دوريًا مع عدة جهات من مختلف القطاعات للمساهمة بتوظيف خرّيجي معسكرات وبرامج طويق في شواغر وظيفية بمختلف المجالات التقنية والرقمية؛ بهدف تمكينهم بالمهارات اللازمة وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.
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