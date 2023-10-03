Tuesday, 03 October 2023 09:47 GMT

أكاديمية طويق مركز عالمي معتمد لاختبارات الشهادات المهنية والاحترافية

10/3/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، عن حصولها على اعتماد عالمي جديد لتقديم الاختبارات والشهادات المهنية والاحترافية بمقر الأكاديمية، وذلك بالشراكة مع منظمة Pearson Vue، التي تعمل مع العديد من المؤسسات والمنظمات حول العالم لتوفير البنية التحتية التقنية لتنفيذ الاختبارات والحصول على الشهادات الاحترافية في مختلف مجالات تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.
يأتي ذلك ضمن مساعي الأكاديمية المستمرة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر دعم الاحتياج المطلوب في الوظائف التقنية بأفضل الكوادر الوطنية من خلال عقد شراكات عالمية تنقل الخبرات باستخدام أفضل المنهجيات والممارسات؛ لتمكينهم وتأهيلهم في مواكبة متطلبات وظائف سوق العمل بقطاعاته المختلفة وتطوير حلول تقنية إبداعية ومبتكرة تعزز نمو مشاريع الجهات الرائدة والشركات الناشئة.
وفي ضوء ذلك جاء اعتماد مركز اختبارات الشهادات المهنية والاحترافية في أكاديمية طويق، بأكثر من 300 شهادة احترافية معتمدة كفرصة للمهتمين بالحصول على شهادات لتطوير وصقل مهاراتهم في مجالات التقنية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإدارة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي من كبرى الشركات مثل: Apple, Microsoft, IBM, CompTIA, cisco, aws, Alibaba, Dell, PMI, certnexus وغيرها من الجهات, ويمكن للمتدربين حجز اختبار الشهادة الاحترافية عبر الرابط .
يذكر أن أكاديمية طويق ساهمت في تخريج أكثر من 9,500 متدرب ومتدربة في 10 مجالات تدريبية وأكثر من 60 شراكة عالمية، حيث تعمل الأكاديمية دوريًا مع عدة جهات من مختلف القطاعات للمساهمة بتوظيف خرّيجي معسكرات وبرامج طويق في شواغر وظيفية بمختلف المجالات التقنية والرقمية؛ بهدف تمكينهم بالمهارات اللازمة وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.

MENAFN03102023000089011017ID1107181869

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث