أفضلية سبتمبر لكاسترو والدون

أفضلية سبتمبر لكاسترو والدون
التاريخ
10/3/2023 2:21:11 PM
(MENAFN
- Al Watan) منحت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو جائزة المدرب الأفضل بدوري روشن السعودي للمحترفين، خلال سبتمبر الماضي، فيما نال لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب للمرة الثانية على التوالي، وفاز حارس الاتحاد البرازيلي مارسيلو غروهي، بجائزة أفضل حارس للمرة الثانية على التوالي أيضا، وذهبت جائزة أفضل لاعب واعد إلى لاعب التعاون معاذ فقيهي.
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