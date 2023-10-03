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أفضلية سبتمبر لكاسترو والدون

10/3/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) منحت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو جائزة المدرب الأفضل بدوري روشن السعودي للمحترفين، خلال سبتمبر الماضي، فيما نال لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب للمرة الثانية على التوالي، وفاز حارس الاتحاد البرازيلي مارسيلو غروهي، بجائزة أفضل حارس للمرة الثانية على التوالي أيضا، وذهبت جائزة أفضل لاعب واعد إلى لاعب التعاون معاذ فقيهي.

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