ذهب آسيا للواعد غزواني

ذهب آسيا للواعد غزواني
التاريخ
10/3/2023 2:21:11 PM
(MENAFN
- Al Watan) منح العدّاء السعودي عيسى غزواني المملكة الميدالية الخامسة في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 هانغتشو 2022، بعدما أحرز الميدالية الذهبية لسباق 800 م بزمن 1:48.05 د. ونجح العداء الواعد، البالغ من العمر 21 عاما، في تخطى منافسيه الذين يفوقونه خبرة وتجربة.
MENAFN03102023000089011017ID1107181867
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.