2.7 مليار ريال ارتفاع في عمليات نقاط البيع خلال أسبوع

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- Al Watan) بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 24 - 30 سبتمبر 2023، 191.142.000 عملية، بقيمة 13.624.576.000 ريال، وذلك بارتفاع عن المدة السابقة التي سجلت 10.869.164.000 ريال عن.
ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 5.961.000 بقيمة 769.004.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.477.000 بقيمة 409.961.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 140.000 بقيمة 145.624.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.488.000 بقيمة 314.617.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 14.709.000 بقيمة 831.598.000 ريال.
وبلغ عدد العمليات في الصحة 8.688.000 بقيمة 976.856.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.260.000 بقيمة 407.645.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 667.000 بقيمة 261.534.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.627.000 بقيمة 128.476.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 244.000 بقيمة 260.407.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 22.260.000 بقيمة 1.566.230.000 ريال.
وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.985.000 بقيمة 327.403.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 52.182.000 بقيمة 1.807.176.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 45.438.000 بقيمة 2.285.797.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.039.000 بقيمة 126.110.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.838.000 بقيمة 787.360.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 28.138.000 بقيمة 2.218.776.000 ريال.
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