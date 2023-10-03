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معرض إنترسك السعودية ينطلق في دورته الخامسة بالرياض

10/3/2023 2:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلق، اليوم، معرض "إنترسك السعودية" العالمي بدورته الخامسة، أحد المعارض الرائدة للسلامة والأمن، بحضور مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض .
ويهدف المعرض الذي أقيم بإشراف من المديرية العامة للدفاع المدني، ويستمر حتى الخامس من أكتوبر الجاري، إلى إبراز جهود المملكة واستثمارها في قطاعي الأمن والسلامة، وتعزيز دورها فيهما، وعرض أحدث منتجات الشركات المحلية والعالمية وخدماتها وتقنياتها، وسيغطي مجالات الأمن السيبراني، والسلامة من الحرائق، والمراقبة، والاستجابة لحالات الطوارئ، والابتكارات والتقنيات التي تقود عجلة النمو.
ويوفّر "إنترسك السعودية" منصة استثمارية للتواصل مع المختصين وعرض أحدث التطورات والتقنيات والحلول لأكثر من 240 عارضًا من 25 دولة حول العالم، إلى جانب ممثلين من الجهات الحكومية والمؤسسات في خدمات الإطفاء والطوارئ والأمن والسلامة، ويقام على هامشه مؤتمران علميان بحضور خبراء دوليين ومحليين.

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