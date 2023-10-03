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الأسرى يعلنون عن خطوات احتجاجية في السجون تبدأ الخميس

10/3/2023 2:18:24 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/أعلن الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 3/10/2023، عن البدء
بجملة من الخطوات التصعيدية في كافة السجون،
تصديًا للهجمة الشرسة التي تشنها ما تُسمى مصلحة السجون الصهيونية بحق الحركة الأسيرة.

وقرر الأسرى في كافة السجون البدء بجملة من الخطوات التصعيدية والتي تتمثل بإغلاق الأقسام يوم الخميس الموافق 5/10/2023 من الساعة الـ12 ظهرًا حتى الساعة الـ3 عصرًا.

كما قرر الأسرى
الخروج يوم الأحد الموافق 8/10/2023 لفحص الشبابيك مكبلين الأيدي "بالكلبشات" رفضًا لمنع ممثلي الحركة الأسيرة التنقل بين الأقسام.



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